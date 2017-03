Mehr Fluss auf der Daten-Autobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Das schnelle Internet soll bald auch in den letzten Ecken in Ostprignitz-Ruppin zum Standard werden. Der Bund lässt dafür 10,7Millionen Euro aus seinem Budget in den Landkreis fließen.

Mit Mitteln des Landes Brandenburg und kreiseigenem Geld können damit 28,1MillionenEuro in den Breitband-Ausbau gesteckt werden. "Wir freuen uns natürlich sehr", sagte am Mittwoch Christian Fahner von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG). "Jetzt werden wir auch den Schritt machen können, dass wir das Geld in die Erde kriegen."

Mit der Zusage des Zuschusses kann nun die Ausschreibung ausgearbeitet werden. Sie hat sich an EU-Vorgaben des Teilnahme-Wettbewerbs auszurichten. Das nimmt Zeit in Anspruch. Spätestens Ende dieses Jahres soll ein Telekommunikationsunternehmen den Zuschlag erhalten. Laut Fahner kann dann im kommenden Jahr mit dem Ausbau des Netzes begonnen werden.

Bis zu 97Prozent des Landkreises sollen dann schnelles Internet mit bis zu 50Megabit pro Sekunde abrufen können. Dafür müssen vor allem hochmoderne Glasfaserkabel verlegt werden. Bei Gewerbetreibenden gilt: Die Kabel werden direkt bis ans Gebäude angedockt. Damit wird es für Unternehmen keine Datengeschwindigkeitsverluste geben.

Derzeit steht vor allem in den Kernstädten Hochgeschwindigkeits-Internet zur Verfügung. Bei Dörfern ist es häufig noch so, dass an einem Ende des Siedlungsbereichs gute Datenlade-Mengen, am anderen Ende weniger gute zur Verfügung stehen. Denn die Geschwindigkeit nimmt mit der Entfernung vom Kabelverzweiger ab. Mit der millionenschweren Aufrüstung sollen solche Nachteile Geschichte sein.

Bleiben noch die drei bis fünf Prozent, die nicht vom neuen Ausbau profitieren. Fahner wirbt für Verständnis: "Die letzten fünf Prozent auszubauen, wäre wirtschaftlich betrachtet für den Fördermittelgeber nicht mehr vertretbar", sagte er. Denn das Geld, das in die komplett 100-prozentige Abdeckung gesteckt werden müsste, wär gleich doppelt so viel wie die jetzt veranschlagte Summe. Betroffen sind dann vor allem Einzelgehöfte, die weit ab von einem Dorfkern liegen. Für solche Standorte bleiben dann noch Möglichkeiten über Funktechnologien wie Long Term Evolution (LTE), einer vierten Generation von Mobilfunkstandards. Bald wird auch die fünfte Generation verfügbar sein.

Fahner tritt auch Gerüchten entgegen, dass manche Unternehmensgebiete außen vor bleiben. So sind Informationen aufgetaucht, dass die Deutsche Telekom die Akademie der Ruppiner Kliniken in Gildenhall nicht andocken will. "Aber die Deutsche Telekom kann dazu gar nichts Konkretes sagen", stellt Fahner klar. "Die Ausschreibung ist ja noch gar nicht gelaufen und damit nicht gesagt, dass dieses Unternehmen den Zuschlag erhält." Er ist sich sicher: Auch in Gildenhall "wird etwas passieren" - im Sinne des Hochgeschwindigkeitsinternets für alle Firmen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.