RB 12 fährt ab Mai stark eingeschränkt

Zehdenick (GZ) Für die Dauer der Bahnbauarbeiten bei Nassenheide vom 22. Mai an bis voraussichtlich August 2018 gibt es ein vorläufiges Konzept, wie die Regionalbahn 12 zwischen Templin und Ostkreuz in dieser Zeit verkehren wird. Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) will die Einschränkungen für die Bahnkunden so gering wie möglich halten.

Während der Bauarbeiten steht bei Nassenheide nur ein Gleis zur Verfügung. Das vorläufige Konzept der NEB, für das die Feinabstimmung gegenwärtig noch läuft, sieht vor, dass drei Zugpaare durchgängig die Strecke zwischen Templin und Berlin-Ostkreuz befahren, und zwar morgens, mittags und abends, wobei die Zeiten noch nicht feststehen, wie NEB-Sprecherin Corinna Alder erklärte. Zwischen Ostkreuz und Oranienburg werden die Zuge fahrplanmäßig verkehren, lediglich auf dem Abschnitt zwischen Oranienburg und Löwenberg wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dort verlängern sich die Fahrzeiten entsprechend. Um wieviel genau, stehe derzeit aber noch nicht fest. Auf dem für Pendler aus dem Raum Zehdenick wichtigen Abschnitt zwischen Löwenberg und Templin werden auch weiterhin die Züge verkehren, allerdings nach einem anderen Fahrplan. Dieser werde so angepasst sein, dass die Bahnreisenden in Löwenberg den Regionalexpress 5 erreichen werden. "Wir sind bemüht, die Auswirkungen für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten", sagte Alder.

In zwei bis drei Wochen will die NEB neue, ab dem 22. Mai dieses Jahres gültige Fahrpläne präsentieren, aus denen die genauen Abfahrtszeiten von Zügen und Bussen hervorgehen werden. Gerüchte, wonach auf der gesamte Strecke der RB 12 mit Beginn der Bauarbeiten bei Nassenheide nur noch Schienenersatzverkehr unterwegs sein soll und sich damit die Fahrzeit auf zwei Stunden verdoppeln wird, konnte Alder am Mittwoch nicht bestätigen.

Im Bildungsausschuss der Stadt machte am Dienstagabend die sachkundige Einwohnerin Frauke Rißmann ihrem Ärger über die zu erwartenden Einschränkungen im Zugverkehr Luft. Sie forderte die Stadtverwaltung auf, die Betreuungszeiten für Kinder entsprechend den längeren Fahrzeiten der Pendler anzupassen. Auf eine generelle Lösung will sich die Stadt aber nicht einlassen. Vielmehr könnten Eltern individuell längere Betreuungszeiten vereinbaren. Dazu seien entsprechende Anträge an die Stadtverwaltung zu richten, erklärte die zuständige Fachbereichsleiterin Verena Eickmann. Das sei auch in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit schon so gehandhabt worden. Alle Versuche, auf politischer Ebene den drohenden Einschränkungen für Pendler zu minimieren, führten bislang nicht zum Erfolg. Der Abgeordnete Hartmut Leib (SPD) habe im Nahverkehrsbeirat Oberhavel alles probiert, um die Pendler zu entlasten. Der Bus nach Velten oder die Anbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen sei vielen in Oranienburg aber wichtiger als die Situation der Pendler im Norden, kritisierte Rißmann. Sie wies auch darauf hin, dass die längeren Fahrzeiten erneut zu Lasten des Oberstufenzentrums in Zehdenick gehen werden, weil Schüler und Lehrer längere Fahrzeiten in Kauf nehmen müssten. Fraglich blieb am Dienstagabend, ob die Stadt Zehdenick gegen die Pläne der Bahn intervenieren werde oder ob sie die Einschränkungen hinnehmen wird.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die ab 22. Mai dieses Jahres zu erwartenden Einschränkungen gibt es bereits ab heute, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 5.30 Uhr. Ebenfalls wegen Bahnbauarbeiten wird zwischen Templin und Löwenberg Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der erste Bus fährt morgens bereits um 4.28 Uhr ab Zehdenick und damit fast eine halbe Stunde früher als der Zug.