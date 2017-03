Archäologen legen Ortsgeschichte frei

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Die unterschiedlichen Bodenschichten verraten eine ganze Menge aus der Germendorfer Geschichte. Auf eine Reise in die Welt der Vorfahren begeben sich Archäologen derzeit auf dem Grundstück an der Dorfstraße 62, westlich der Kirche. Dort soll die neue Kita "Pusteblume" gebaut und im August 2018 eröffnet werden.

"Hier sind alte Lehmfußböden noch gut zu erkennen", zeigt Ausgrabungsleiter Marcel Torres auf zwei eher zarte Bodenschichten. Dazwischen ist eine dickere, leicht rötlich schimmernde Schicht zu sehen. "Das sind Brandreste. Damals wurden Asche und Überreste eines Feuers auf dem Grundstück verteilt und gegen Brandgeruch einfach mit Erde abgedeckt", sagt der Fachmann. Gebrannt hat es früher in Germendorf offenbar öfters.

"Insgesamt", sagt Marcel Torres, "haben wir hier bisher nicht ganz so kostbare Relikte gefunden, wie auf der Baustelle des neuen Feuerwehrdepots. Dort haben ganz sicher wohlhabendere Bürger gelebt. Hier ist alles etwas kleiner und ärmlicher", sagt Torres. Das zeige sich an den ganz alten Fundamentresten, die auf kleine Häuser hindeuten. Reste von Pfahlgründungen finden sich dort ebenso wie Feldsteinfundamente oder solche aus Beton. Die Zeitspanne, die die Archäologen des Büros Weishaupt, Hahn und Partner derzeit in Germendorf freilegen, reicht vom Mittelalter bis in die 1970er-Jahre. 315 Befunde, alle mit kleinen Fähnchen und Nummern markiert, haben die Archäologen auf der rund 1 260 Quadratmeter umfassenden Baufläche festgestellt.

Die Archäozoologin Peggy Morgenstern legt gerade vorsichtig das Skelett eines jungen Schafes frei. Zehn Überreste von Tierkadavern hat sie inzwischen in dem früheren Garten hinter den alten Häusern schon geortet. Am Bau der Knochen kann sie auf das Alter der Tiere schließen. Auch die vergleichsweise kleinen Gerippe eines Rindes und eines Schweines verdeutlichen ihr, dass es sich um Jungtiere gehandelt haben muss, die höchstwahrscheinlich Krankheiten zum Opfer fielen. "Für die ohnehin eher in Armut lebenden Besitzer muss das stets ein herber Verlust gewesen sein", sagt Peggy Morgenstern.

Ihr Kollege Sergej Ehwald schabt mit einer Maurerkelle vorsichtig die Erde vom hölzernen Überbleibsel einer sehr alten Brunnenfassung ab. "Eichenholz ist das nicht. Denn das wäre auch nach so vielen Jahren noch besser erhalten", steht für den Fachmann fest. Gut erhaltene Backsteine, die einen Kreis bilden, sind die Hinterlassenschaften eines Brunnens aus dem 19. Jahrhundert auf dem früheren Nachbargrundstück.

An mehreren Stellen sind Pflasterungen mit Feldsteinen freigelegt. Das waren allem Anschein nach die befestigten Hofflächen der kleinen Bauernwirtschaften. Auch sie weisen auf eher bescheidene Anwesen hin. "Dieses Pflaster lassen wir aufnehmen, stellen es sicher und werden im Außenbereich der neuen Kita eine kleine Fläche damit ausstatten", sagt Heidrun Gassan, die Amtsleiterin für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft in der Stadtverwaltung. Auf diese Weise bleibe ein Stück Germendorfer Geschichte sichtbar. Bis Ende April werden die Archäologen auf dem Grundstück noch zu tun haben.

Ab Mai will die Johanniter Unfallhilfe, Regionalverband Brandenburg, die das Grundstück auf Erbbaurechtsbasis von der Stadt überlassen bekommen hat, mit dem Neubau der Kita "Pusteblume" loslegen. Sven Kuntze von den Johannitern ist optimistisch, dass auf dem östlichen Abschnitt des Grundstücks schon früher mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. "Unser Zeitplan ist ambitioniert. Denn zum 1. August 2018 soll das aus drei Häusern bestehende neue Kita-Ensemble mit 125 Betreuungsplätzen in Betrieb gehen", sagt Sven Kuntze.