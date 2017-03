Ã„rgerlicher SchÃ¶nheitsfleck

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Sieg und den "Titel" beste Abwehr (also die wenigsten Gegentore) waren als Ziel ausgegeben, aber es kam anders. Der Gast wusste, dass es galt, bei Falkensee insbesondere die zwei Schlüsselspielerinnen zu neutralisieren. Das gelang auch in den ersten Minuten gut (1:3).

Im weiteren Spielverlauf zeichneten sich jedoch Parallelen zum ersten Spiel in Falkensee (17:16 für den HSV) ab. Klarste Torchancen wurden vom HCA vergeben - entweder flogen die Bälle übers Tor oder genau mittig auf die Torhüterin. Auf der Gegenseite rollte das Leder teilweise unglücklich in die Maschen, obwohl Melina Beutler die Mannschaft wieder mit einer guten Leistung im Spiel hielt. Wütend reagierte der Übungsleiter in der Halbzeitpause vor allem auf den geringen Angriffsdruck.

Beim 8:6 ging es in den zweiten Abschnitt - alles noch im machbaren Bereich. Die zweite Hälfte ging erst mal mit mehr Toren für Falkensee weiter (12:9). Dann jedoch begann die Abwehrumstellung auf eine 5-1-Variante Früchte zu tragen. Lea Nedlin - nun vorgezogen - schaffte es immer wieder, Bälle abzufangen und schnelle Angriffe entweder einzuleiten oder selbst abzuschließen. Der Gast führte.

Man hatte kurzzeitig das Gefühl: Jetzt läuft's! Aber das Hoch verzog sich schnell, da durch Fehlpässe immer wieder schnelle Angriffe der Falkenseerinnen begünstigt wurden. Beim HCA gingen nicht mal die Siebenmeter ins Tor. Man warf die Torhüterin regelrecht berühmt.

So blieb am Ende der erfolgreichsten Saison dieses Teams leider ein Tag zum Vergessen, aus dem man - wenn der Ärger verdaut ist - aber auch ein paar schöne Momente mitnimmt: Ein tolles Tor von Pia Müller von rechts außen, ein Heber von Elisa Branding (wohl eher aus der Hand gerutscht, aber doch in dieser Art ein Kunststück), schöne Paraden von Beutler und gelungene Abwehraktionen, gepaart mit Toren von Nedlin, Lena Hoffmann und Alina Trettin.

All dies ließ erahnen, warum die Mannschaft in der nun beendeten Saison 2016/17 so weit oben steht. Der Titel des Landes-Vizemeisters hinter der Sportschul-Vertretung vom Frankfurter HC stand bereits fest - ein irrer Erfolg nach neun Siegen, einem Unentschieden und nur fünf Niederlagen für dieses Team! Der darf jetzt auch in Ruhe genossen werden. Die Medaillenübergabe am 1. April vor dem Spiel der Angermünder Landesliga-Männer gegen den HSV Bernauer Bären (Anwurf 18 Uhr) wird ganz gewiss auch wieder ein Lächeln in alle Gesichter zaubern.

HCA: Beutler, Kleemann, Rissmann, Hoffmann (2 Tore), Branding (4), Nedlin (6), Trettin (1), Klockow, Svarovsky, Müller (1)