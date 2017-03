Jäger wollen aus Schadenersatzpflicht heraus

artikel-ansicht/dg/0/

Er freute sich über die vergleichsweise vielen Jägerinnen und jungen Jäger in den Reihen der Seelower Jägerschaft, hatte dann aber noch eine nicht so gute Mitteilung zu überbringen: Der Mitgliedsbeitrag zum Landesjagdverband wird erhöht - von 33 auf 48 Euro im Jahr. Hinzu kommen 12 Euro Jahresbeitrag für den Deutschen und 15 Euro für den Kreisjagdverband.

In der Diskussion zu Biber und Wolf erklärte der Gusower Wolfgang Voegler: Im Landesumweltamt habe man ihm sogar untersagt, einen überfahrenen Biber von der Straße zu holen. Der Präsident des Landesbauernverbandes Henrik Wendorff sagte, er kenne kaum noch Bereiche im Oderland, die nicht vom Biber geschädigt sind. Die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin berichtete von Briefen von Verwaltungschefs aus dem Oderland an den Petitionsausschuss des Landtags, in dem sie erklären, dass der Katastrophenschutz angesichts der Biberaktivitäten nicht mehr zu gewährleisten sei. Sie sieht die Landespolitik in der Pflicht, Wolf und Biber ins Jagdrecht aufzunehmen und den strengen Schutz auf EU-Ebene aufheben zu lassen. Die Jäger dürften nicht länger im Ruf stehen, geschützte Tiere umzubringen, forderte Henrik Wendorff.