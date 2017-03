Kommissar Zufall deckt auf

artikel-ansicht/dg/0/

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende zumindest in einem Verfahren rund um den Radsatz-Diebstahl im Bahnwerk hat sich nicht erfüllt. Der Vergleich, den die Parteien in Sachen Schadenersatz im November vor dem Arbeitsgericht Eberswalde geschlossen hatten, er ist geplatzt. Er wurde von beiden Seiten widerrufen. Und so ging es jetzt vor der Ersten Kammer weiter.

Mit unverändertem Antrag: Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH fordert von ihrem früheren Lagermeister Schadenersatz in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Der 50-jährige Ex-Mitarbeiter, laut ärztlichem Attest weiter verhandlungsunfähig, soll Tausende Radsätze beiseite geschafft und in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Zur Beweisaufnahme hatte der Vorsitzende Richter Steffen Marx drei Zeugen geladen, darunter zwei Vorgesetzte des ehemaligen Lagermeisters und "Drittkundenbetreuers". "Schade, dass der Vergleich nicht gehalten hat", bedauerte Marx und verwies unter anderem darauf, dass das klagende Unternehmen aus versicherungsrechtlichen Gründen eine Entscheidung brauche. "Also fangen wir an zu arbeiten", schritt Marx sogleich zur Tat: Anhörung der Zeugen, der Versuch "aufzuklären, welche Aufgaben der Beklagte im Werk hatte und wie das System der Schrottentsorgung funktionierte".

Von gelben, blauen (jeweils für Instandsetzung) und roten Markierungen (für Verschrottung) auf den Radsätzen war die Rede, von Abhol- und Wiegescheinen, von Differenzen bei Inventuren. Gut drei Stunden später fasste Richter Marx vor zahlreichen Zuschauern, vor allem ehemaligen Mitarbeitern aus dem Bahnbetrieb, zusammen: Im Eberswalder Werk habe sich offensichtlich niemand darüber Gedanken gemacht bzw. sei nicht aufgefallen, dass den ausgebuchten Radsätzen, dem verschrotteten Material, keine Einnahmen gegenüberstanden. Denn die für die Verrechnung und das Controlling zuständige Zentrale habe sich in Chemnitz befunden.

Trotz intensiver Bemühungen: Viele Fragen blieben offen. Eine jedoch konnte beantwortet werden, die nach dem Stein, der das Verfahren ins Rollen brachte. Dem Leiter der Lagerlogistik waren im Mai 2015 anhand von Wiegeprotokollen für einen Sonderauftrag - Verschrottung von Drehgestellen - "erhebliche Massenunterschiede" aufgefallen, auf die er sich nach eigener Aussage keinen Reim machen konnte. Deshalb habe er sich im Werk umgeschaut und dabei in einem Schrottcontainer Radsätze mit einer blauen Markierung entdeckt. Material, das eigentlich hätte aufgearbeitet werden müssen. Kommissar Zufall also. Daraufhin wurde sofort die Werkleitung informiert. Einfahrtsbücher wurden kontrolliert und mit Abhol- sowie Wiegescheinen verglichen sowie eine "große Diskrepanz" festgestellt.

Am 22. Juni soll das Verfahren fortgesetzt werden. Dann will die Erste Kammer die ehemalige Niederlassungsleiterin der Schrottfirma TSR in Finowfurt als Zeugin hören. Was Spannung verspricht. Denn die Frau ist die vermeintliche Komplizin des Hauptbeschuldigten. Dem Vernehmen nach war sie es, die den Ex-Bahnwerker mit ihren Aussagen bei der Polizei maßgeblich belastet hat.

Oberstaatsanwalt Thomas Meyer erwartet unterdessen dieser Tage die Stellungnahme der Anwälte. In den vergangenen Wochen haben die im Rahmen des sehr aufwendigen Ermittlungsverfahrens die Akten studiert. Je nach Erwiderung der Verteidiger sei in etwa einem Monat mit dem Schlussvermerk und der Anklageerhebung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu rechnen. In dem Verfahren am Landgericht Frankfurt (Oder) geht es um die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls.

Zudem, so Meyer, sei er mit der "Vermögensabschöpfung" befasst. Bei den Beschuldigten, dem Ex-Bahnwerker und der früheren TSR-Mitarbeiterin, seien Vermögenswerte gesichert worden. Grundstücke, Bargeld, Konten etwa. Jetzt müsse am Amtsgericht die Zulassung zur Zwangsvollstreckung beantragt werden.

Und auch das Arbeitsgericht beschäftigt die Causa weiter. Neben der Bahn macht nämlich ebenso TSR, das Recyclingunternehmen, Schadenersatzansprüche gegen das Duo geltend. Die Verhandlung dort ist für Ende April vor der Dritten Kammer angesetzt.