Schüler kritisieren Lehrplan

Fritzi, Moritz und Sarah aus Tuchen und Klobbicke finden, dass im Geschichtsunterricht die Zeit von 1933 bis zum Anfang der 50er Jahre zu kurz kommt.Sie sind 14, 11 und 15 Jahre alt und besuchen verschiedene Schulen in Eberswalde. Im Rahmen des Jugendprogramms "Zeitensprünge" vom Landesjugendring, in dem sich junge Menschen mit der Geschichte ihrer Region auseinandersetzen, haben sie mit Gemeindechronistin Karin Baron Breydin erforscht: NS-Zeit, Zweiter Weltkrieg und Flucht sowie Vertreibung in der Nachkriegszeit.

"Wir wussten, bevor wir dieses Projekt angefangen haben, einfach nichts über das Thema", sagt Sarah Behrendt. Achtklässlerin Fritzi Schulze erzählt von den Themen Französische Revolution, Absolutismus und Napoleon, die im Geschichtsunterricht behandelt werden. "Wir sollen wahrscheinlich Ende der Zehnten oder in der elften Klasse mit dem Thema Zweiter Weltkrieg anfangen", fügt Sarah hinzu. Sie sieht ein Problem darin, dass Mitschüler, die schon nach der zehnten Klasse vom Gymnasium gehen, die Themen gar nicht oder kaum behandeln.

Seit 2015 werden die Zeitensprünge-Projekte in Breydin von Karin Baron angeleitet. "Dieses Thema wird richtig ausgespart", sagt die Gemeindechronistin und echauffiert sich über den Rahmenlehrplan. Zusammen mit den Jugendlichen hatte sie sich deshalb für das Projekt Zeitzeugen aus Trampe gesucht, um sie zu interviewen. Einer von ihnen, geboren 1937, berichtete von seinen Erlebnissen. Ein anderer Bewohner erzählte von den Erinnerungen seiner Mutter. Die "Zeitenspringer Breydin" haben mit diesen Informationen die Broschüre "Die, die Geschichte schr(e)ieben" und einen Film erstellt. Im November zeigten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit auf der Messe "Jugendgeschichtstage" in Potsdam. Dort lernten sie die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß aus Prötzel kennen.

Sie besuchte die Jugendlichen vergangene Woche bei ihrem Treffen in Tuchen. "Ich glaube, dass der Rahmenlehrplan Möglichkeiten bietet", sagte sie. Am Rahmenlehrplan 2017/18 könne zwar nicht mehr gerüttelt werden, doch die schulinternen Curricula seien noch in der Entwicklung. "Und aus meiner Sicht kann man diese Dinge mit einbauen." Sie wolle den Lehrern keinen Vorwurf machen. Doch genau jetzt sei für die Zeitenspringer-Jugendlichen die Chance, die Themen anzusprechen, die ihnen zu kurz kommen. So hätten die Schulen noch die Möglichkeit, den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen im Geschichts-, Deutsch- und Politikunterricht intensiver einzuflechten.

Geschichtslehrer Martin Kühn von der Goethe-Oberschule Eberswalde sagt ebenfalls, dass der kommende Rahmenlehrplan ermöglicht, das Thema fächerübergreifend und nicht stur chronologisch zu bearbeiten. Zeitzeugengespräche, wie im Breydiner Projekt, befürwortet er. "Solche Befragungen machen wir auch an unserer Schule", sagt er. Er unterstützt seinen Schüler Moritz Messal bei dem Zeitensprünge-Projekt mit Hintergrundwissen, findet aber, dass das Thema nicht vor der neunten Klasse im Unterricht behandelt werden sollte.

Simona Koß gab den Jugendlichen den Tipp, Briefe mit ihren Vorstellungen an den Verband der Geschichtslehrer und an das Landesinstitut für Schule und Medien zu schicken, "um sie für das Thema zu sensibilisieren". Auch einen Stammtisch für Geschichtslehrer der Region könnten die drei anregen. Simona Koß will dazu Begleitbriefe verfassen. "Als ehemalige Lehrerin finde ich es wichtig, Initiativen von jungen Leuten zu unterstützen", erklärte sie.

Link zum Video des Projektes: http://bit.ly/2mLnIQ7