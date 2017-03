Zwölf Jahre Schule in 15 Minuten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie verpackt man seine gesamte Schulzeit in 15 Minuten? Mit einer installativen Performance mit dem Titel "Minutensteak" haben sich Olivier Mohring und Nancy Häuseler vom Karl-Liebknecht-Gymnasium an dieser Aufgabe versucht. Ein Plattenspieler etwa symbolisierte ständige Wiederholungen im Schulalltag. Ein Schülerin mit Flügeln, die Freiheit nach dem Abitur. Im Rahmen einer Projektarbeit haben sich beide mit diesem Thema auf künstlerische Weise befasst. "Die Darstellung handelt von einer künstlerisch experimentellen Reise im Sinne der Avantgarde durch zwölf spannende Schuljahre", so Olivier Mohring. Die Ideen zu diesem Kunstprojekt kamen beiden in gemeinsamen Gesprächen. "Eine Idee hat die andere nach sich gezogen", so die beiden Schüler. Eine Darstellerin aus der Theatergruppe von Frank Radüg, welche die Performance unterstützte, malte nur schwarze Striche auf eine Leinwand. "Wir wollten nicht nur die guten Seite der Schule darstellen", so Oliver Mohring. Insgesamt waren beide mit ihrem Kunstprojekt zufrieden.