Nochmal mit Fingerspitzengefühl

Sie folgen damit einem Vorschlag der drei Fraktionen Freie Wähler/BKB, Wir/Bündnis '90/Grüne und Die Linke. Diese hatten im Vorfeld der Sitzung vom Dienstagabend einen Antrag eingereicht, der darauf abzielt, dass ein Außenstehender zwischen den streitenden Parteien vermittelt. Der wissenschaftliche Begleiter soll Jürgen Peters sein.

Der bekleidet an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung die Professur Landschaftsplanung und Regionalentwicklung und ist obendrein Vorsitzender des Sanierungsbeirats der Kreisstadt. Am Mittwoch erklärt Peters: "Ich bin zuversichtlich, dass der weitere Prozess Willensbildung friedlicher und konstruktiver als bisher ablaufen wird. Nach vielen Gesprächen mit dem Bürgermeister, Vertretern der Bürgerinitiative und Anliegern habe ich den Eindruck, dass allen Beteiligten eine offene und faire Entscheidungsfindung wichtig ist."

Ins Spiel gebracht wurde Peters bereits Anfang Februar durch die "Bürgerinitiative für den Erhalt der historischen Klandorfer Dorfstraße". Die Mitglieder hatten ihn damals zur Sitzung des Bauausschusses eingeladen. Bei dieser Sitzung stellte auch der Gutachter Volker Südmeier vom Ingenieurbüro Weiland seine Ergebnisse erstmals vor.

Die Gemeindevertreter sollten nun am vergangenen Dienstag eigentlich entscheiden, ob die Straße repariert wird - geringste Kosten, aber kürzeste Haltbarkeit - oder ob ein Ausbau der Straße notwendig ist - lange Lebensdauer, hohe Kosten, besonders für die Anlieger. Dazu ist es jedoch nicht gekommen, da der Antrag auf Moderation einstimmig angenommen worden ist.

Eine Entscheidung, die für verhaltenen Optimismus sorgt. Klandorfs Ortsvorsteher Olaf Pieper (Bündnis Schorfheide) bezeichnet den Ausgang des Votums als "befriedigend". Gleichzeitig hofft er nun auf zügige Fortschritte: "Ich gehe davon aus, dass es sich nicht so lange hinziehen wird", sagt er am Mittwoch.

Pieper spricht von zwei Treffen, die es mit Peters geben sollte, wobei es wichtig sei, dass auch die Anlieger Gelegenheit bekommen, Fragen loszuwerden. Damit sollte ihm zufolge eine Entscheidungsfindung bis zum Sommer möglich sein. Der Bau selbst ist für 2019 geplant. "Wir sind an dem Thema schon zwei Jahre dran, da wäre es schön, wenn wir langsam einen Schlussstrich ziehen", erklärt er. "Ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg." Das sieht auch Bürgermeister Uwe Schoknecht (Bündnis Schorfheide) so. Er hätte zwar eine schnellere Variante favorisiert - "aber ich kann auch mit dieser Lösung leben", sagt er am Mittwoch.

Nun erwartet Schoknecht, dass Jürgen Peters der Gemeinde ein Angebot für seine Dienste macht. "Erst mal müssen wir schauen, was das kosten soll." Außerdem stehe noch zur Debatte, inwieweit die Entscheidung einem Neustart gleichkommt. Peters wolle ganz von vorne anfangen, sagt Schoknecht. "Wir müssen sehen, ob das nötig ist." Der Gutachter habe schließlich bisher gute Arbeit geleistet.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative sehen das genauso. "Wir sind tierisch zufrieden mit ihm", sagt etwa der Klandorfer Kurt Oppermann am Mittwoch. Nur im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Dorfkerns hätten sich die Bewohner mehr Anregungen erhofft. Impulse, die nun von Peters kommen sollen. Die Entscheidung für den Moderator hat nach Ansicht von Oppermann das Potential, ein Weg zur Lösung des Konflikts zu sein. Bis dahin gäbe es aber noch einige Fragezeichen auszuräumen.

Im Hinblick auf seine Herangehensweise sorgt Peters bereits am Tag nach dem Votum für Klarheit: "Ziel ist es, die Anforderungen an die Planung zu klären und Gestaltungsvarianten möglichst anschaulich zu machen, sodass sie auch von Nicht-Planern verstanden werden", erklärt er. "Dabei soll es nicht nur um die technischen Aspekte der Straßenplanung gehen, sondern auch die Gestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang betrachtet werden."

Das wird die Klandorfer freuen. Oppermann hat den Gemeindevertretern am Dienstag eine aktuelle Liste mit Unterschriften der Anwohner übergeben. Die Stimmungslage: "80 Prozent wollen den Erhalt und Reparatur, 20 Prozent den Hocheinbau oder Neubau", sagt er.