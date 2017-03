Barnim braucht mehr Senioren-Wohnungen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bessere Chancen, in den eigenen vier Wänden alt zu werden: Es werden deutlich mehr Senioren-Wohnungen im Landkreis Barnim gebraucht, stellt die IG Bauen-Agrar- Umwelt fest. Andernfalls drohe eine "graue Wohnungsnot". Denn: "Der Kreis Barnim wird älter. Im Jahr 2035 werden hier bereits rund 59 800 Menschen leben, die zur "Generation 65plus' gehören", sagt Astrid Gehrke. Die Bezirkschefin der IG BAU Oderland beruft sich dabei auf eine Regional-Untersuchung zur "Wohnsituation im Alter" vom Pestel-Institut in Hannover.

Viele dieser Menschen seien dann auf eine altersgerechte Wohnung angewiesen - ohne Barrieren. "Das bedeutet, dass man keine Treppenstufen mehr gehen muss und mit einem Lift in die Wohnung kommt", so Gehrke. Die Senioren-Wohnungen sollten Türen haben, durch die ein Rollator oder Rollstuhl passe. Ebenso eine schwellenfreie Dusche. Das "Senioren-Sanieren" ganzer Wohnhäuser liege "voll im Trend". Im vergangenen Jahr habe die staatliche KfW-Förderbank genau 149 Mal den altersgerechten Umbau von Wohnungen im Kreis Barnim unterstützt. Dafür flossen Fördergelder in Form günstiger Kredite oder direkter Zuschüsse.

Auch junge Familien können profitieren: Wo heute ein Kinderwagen durch die extra breite Zimmertür rollt, da passt dann in vierzig Jahren auch ein Rollator durch", sagt Astrid Gehrke. Es komme darauf an, rechtzeitig vorzubeugen".

Von den gesamten Kosten für den altersgerechten Umbau, die gefördert werden können, zahlt die KfW-Förderbank immerhin bis zu 12,5 Prozent als direkten Zuschuss - maximal 6250 Euro pro Wohneinheit, so die IG BAU in ihrer Mitteilung.

Infos über die KfW-Förderung gibt es für Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer unter www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/andsimmobilien/Barrierereduzierung