Bündnis Grundeinkommen regt gesellschaftliche Debatte an

Seelow (MOZ) Dirk Drabinski aus Seelow und Richard Rath aus Libbenichen gehören zu den Mitbegründern einer neuen Partei mit dem Namen "Bündnis Grundeinkommen". Die Partei hat lediglich ein Ziel: Sie will das "bedingungslose Grundeinkommen für jedermann in Deutschland einführen. Um das zu verwirklichen, will die Partei in den Bundestag gewählt werden.