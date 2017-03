Vielfältige Umweltprojekte bedacht

artikel-ansicht/dg/0/

Abwechslung ist Trumpf: Beim Tag der Sortenvielfalt, hier in 2014, gibt es auch viele Gärtner-Tipps. © MOZ/Thomas Burckhardt

Der höchste Betrag, glatte 1000 Euro, ist an die Stiftung WaldWelten geflossen, die unter der Überschrift "Perspektive Natur" Umweltbildung mit benachteiligten jungen Erwachsenen betreibt. Es geht darum, Jugendlichen ohne Schulabschluss und Flüchtlingen eine einjährige Berufsvorbereitung in Forstwirtschaft, Holzverarbeitung und Landschaftsbau zu ermöglichen. Das Gesamtprojekt läuft noch bis 2019 und wird durch die Allianz Umweltstiftung unterstützt. Handwerker, Forstwirte und Sozialpädagogen leiten die im Stiftungswald, im Forstbotanischen Garten und im Forstschreiberhaus Arbeitenden fachlich an.

Die Stiftung WaldWelten verantwortet auch den "Tag der Sortenvielfalt" an und in den Gewächshäusern im Forstbotanischen Garten, der am 7. und 8. Mai zum siebten Mal ausgerichtet wurde, etwa 1600 Besucher zählte und von der Stadt 900 Euro bekommen hat.

Der gleiche Betrag ging an die Initiative Neuer Blumenplatz, die es geschafft hat, das Areal zwischen Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Grabowstraße in eine grüne Oase zu verwandeln, in der es von Frühjahr bis Herbst blüht. Das Geld wurde dafür verwendet, die Fläche weiter aufzuwerten - mit neuen Sitz-elementen, umgestalteten Staudenbeeten und Winterschutz für empfindliche Gehölze.

850 Euro hat das Centermanagement der Rathauspassage erhalten, um das Parkdeck mit mehr Grün versehen zu können. Weil die gewünschten Bodendecker im Juni nicht mehr verfügbar waren, flossen 400 Euro an die Stadtkasse zurück. Laut Silke Leuschner werden die Pflanzen für das Parkdeck jetzt ohne Förderung angeschafft.

Der Alnus-Verein hat 740 Euro bekommen, um im Schulgarten an der Ruhlaer Straße den Lehmbackofen neu anzulegen, die Freie Gesamtschule Finow und der Hebewerk-Verein je 500 Euro, um Hochbeete einzurichten und Material für Lastenräder zu bezahlen.