Mit diesem Auszug stieg Wriezens Bibliotheksleiterin Maritta Stiller am Mittwoch in den Lesenachmittag ein. Etwas Leichtes, Komisches sollte es zum Frühlingsanfang für die Besucher des Plauderstübchens sein. Da kam das zweite Werk "Das bisschen Hüfte - Meine Güte" von Renate Bergmann genau richtig.

Denn die Seniorin erlebt in ihrem Berliner Alltag so einiges: Mit abgelaufenen Tütensuppen erhascht sie sich ein paar Euro, ihre Tochter Kirsten hält sie erst mit dem Multivitaminpräparat Sanostol und dann mit Eierlikör auf Trab und empfindliche Alpenveilchen kommen ihr nicht in die Stube, denn die könnten noch so enden wie ihre vier Ehemänner: "Einmal nicht richtig gepflegt und schon gehen sie ein." Gelächter und Gekicher bei den Auszügen, die Maritta Stiller mit dem Buch "Das bisschen Hüfte - Meine Güte" erntete. Nachdem die Bibliotheksleiterin vor zwei Jahren aus dem ersten Werk "Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker" gelesen hatte, gab es am Mittwochnachmittag nun die Fortsetzung.

"Die Geschichten sind so schön, weil sie aus dem echten Leben gegriffen sein könnten", sagte Dagmar Grzona, Leiterin des Plauderstübchens. Wahr sind sie dann aber doch nicht. Denn Renate Bergmann ist erfunden. Hinter der Hauptfigur steht eigentlich ein Er. Torsten Rohde ist der Kopf hinter den bekannten Büchern. Ein Autor, der gegensätzlicher zu seiner erfundenen Oma nicht sein könnte: Sie liebt Korn. Er mag ihn gar nicht. Sie schiebt ihren Rollator, er läuft Marathon.

Torsten Rohde ist einer, der eigentlich mit Zahlen sein Geld verdient, der sich "aus Vernunftgründen für die kaufmännische Richtung" entschieden hat, wie er einst in einem Interview erzählte. Seine Renate Bergmann war das Ergebnis eines Weihnachtstreffens, bei dem ihm Oma, Mutter und Tante die Ohren vorsäuselten. Die zu oft gehörten Familienanekdoten, die Zoten und gleichzeitig die Faszination musste er einfach festhalten. Mit Erfolg, wie die Lacher im Plauderstübchen bewiesen.