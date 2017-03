Temperamentvolle Generalprobe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Acht Nachwuchstalente vertreten die Frankfurter Musikschule beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert", der von Donnerstag bis Sonnabend in Cottbus ausgetragen wird. Am Dienstagabend stellten sie ihr Auftrittsprogramm bei einem Konzert vor.

Der Tango, eine Komposition von Andreas Nebl, ist das Lieblingsstück von Svea Westphal und Johanna Krech. Sie spielen ihn mit einer mitreißenden Mischung aus Temperament und Witz. Die Chemie zwischen den beiden jungen Frauen stimmt, dabei musizieren sie erst seit rund einem halben Jahr zusammen, in der ungewöhnlichen Kombination Akkordeon/Klarinette.

Ende Januar überzeugten sie bereits die Jury des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert", erzielten in ihrer Kategorie Akkordeon-Ensemble mit 24 von 25 möglichen Punkten das beste Ergebnis. Am Sonnabend vertreten sie die Frankfurter Musikschule beim Landeswettbewerb in Cottbus. "Unser Ziel ist der Bundeswettbewerb", sind sich die beiden einig. Die Chancen stehen nicht schlecht: Johanna ist eine der besten deutschen Nachwuchs-Klarinettistinnen. Beim Bundeswettbewerb 2015 erspielte sie im Finale in Hamburg den 1. Preis. Akkordeonspielerin Svea hat beim Bundeswettbewerb 2016 in Kassel einen 3. Preis gewonnen.

Der gemeinsame Auftritt beim Konzert am Dienstagabend im Kammermusiksaal der Musikschule sei tadellos gewesen, bescheinigt ihnen Akkordeonlehrerin Ines Bittner. "Richtig schön musikalisch", lautet ihr Urteil. Das Konzert der Preisträger sei als Würdigung für die Nachwuchsmusiker gedacht, aber auch als Gelegenheit, die anderen Teilnehmer am Wettbewerb zu hören, erklärt Ines Bittner. Denn dazu gebe es während des eng gestrickten Wettbewerb-Zeitplans kaum eine Chance. Und natürlich sei das Konzert auch eine Art Generalprobe.

Ines Bittner hat in Cottbus noch zwei weitere Akkordeon-Duos am Start. Ihre Töchter Marie und Sophie musizieren seit vier Jahren zusammen und sind bereits mehrfache Preisträger des Wettbewerbs. Allerdings treten sie in der Altersgruppe II an, für die beim Landeswettbewerb Schluss ist. Das trifft auch auf Jonas Jacob Biermann und Adrian Musekamp zu. Ersterer nahm Anfang März erfolgreich an einem internationalen Akkordeonwettbewerb im sächsischen Klingenthal teil, wo er einen zweiten Platz als Solist belegte.

Friedrich Milling (Altersgruppe III) hat erstmals die Chance zum Bundeswettbewerb delegiert zu werden. 2015 erspielte er mit Sophie Rydzewski in der Kategorie Klavier vierhändig 25 Punkte und damit einen ersten Preis, konnte aufgrund der Altersbeschränkung allerdings nicht zum Bundesfinale. Klavierlehrerin Christine Götz lobt am Dienstagabend auch die Leistung von Johanna Bamberg, die beim Regionalwettbewerb in der Altersgruppe Ib einen ersten Platz gewann, für die Teilnahme am Landeswettbewerb aber noch zu jung ist. Ebenfalls zum Landeswettbewerb delegiert ist die Sängerin Hanna Hoffmann, die beim Konzert am Dienstag leider nicht dabei sein konnte.