Michael Krüger weiht Bösendorfer-Flügel ein

Schwedt (MOZ) Eigentlich hätte es zur Eröffnung eine Fanfare für Klavier sein müssen, denn beim diesjährigen Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" im Konzertsaal der Musik- und Kunstschule wurde neben all den beeindruckenden Leistungen der Sänger und Musiker der neue Bösendorfer-Flügel eingeweiht. Finanziert wurde das Instrument aus Landesmitteln sowie Zuschüssen der Stadt Schwedt und des Landkreises. Musikalisch einweihen durfte ihn Michael Krüger, der beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Eberswalde einen zweiten Preis errang.

Premiere: Julia Rauch durfte während des Preisträgerkonzerts als eine der Ersten am neuen Bösendorfer-Flügel spielen.

Er gehört zu den 20 Wettbewerbsteilnehmern der Musik- und Kunstschule Schwedt, die immerhin neun erste und fünf zweite Preise mit nach Hause nahmen. Alle waren sie nun noch einmal auf die Bühne getreten und demonstrierten dem Publikum, warum sie zu den Besten in der Region gehören.

Traditionell wurden im Rahmen dieses Konzertes auch alle Preisträger geehrt - vom Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl und dem Förderverein der Musik- und Kunstschule.

Sechs von ihnen haben die nächste Runde erreicht und musizieren nun von heute bis zum Sonnabend in Cottbus beim Landesfinale, bei dem insgesamt 414 Musiker und Sänger aus ganz Brandenburg starten werden. Als Ansporn: Der Bundeswettbewerb wird in diesem Jahr vom 1. bis 8. Juni 2017 in Paderborn ausgetragen.

Wenn am Freitag um 16 Uhr im Konservatorium das Trompetentrio mit Maja Müller, Jonathan Eichhorn und Maximilian Schulz die Fanfare des zeitgenössischen Komponisten Willy Schütz-Erb erneut anstimmt, werden viele Schwedter Mitgereisten die Daumen drücken. Jedermann kann dies für das Trio, die Sängerinnen Melina Zürner und Wiktoria Ciasnocha sowie den Pianisten Maximilian Kohn auch tun.