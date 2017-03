Kremmens SPD will mehr Initiative zeigen

artikel-ansicht/dg/0/

Rund vier Monate, nachdem es der langjährige Bürgermeister Klaus-Jürgen Sasse (SPD) nicht einmal in die Stichwahl geschafft hatte, haben die Genossen nun auf einer Klausurtagung in Oberkrämer den künftigen Kurs beraten. Rückblickend zeigen sich die Sozialdemokraten selbstkritisch: Man habe Sasses Wahlkampf nicht geschlossen genug unterstützt und "ihn viel allein machen lassen", räumt Andreas Kretzschmar, Vize-Chef der Kremmener SPD, in jener Zeit gemachte Fehler ein.

"Wir werden vermehrt die Instrumente der demokratischen Arbeit in den Gremien der Stadt Kremmen nutzen", heißt es nach der Klausurtagung. Aber haben das die Genossen bislang nicht getan? "Wir hatten den Vorteil, dass unser Bürgermeister und die Verwaltung vieles vorbereitet hatten", schaut Kretzschmar zurück. In Zukunft sei mit mehr eigenen Anträgen zu rechnen. "Wir haben da eine ganze Menge in der Pipeline. Aber was, das werde ich jetzt noch nicht bekanntgeben", macht es Kretzsch-mar spannend.

Auf einige Schwerpunkte haben sich die Sozialdemokraten aber schon geeinigt. "Bei der Aufstellung des Haushalts werden wir den Fokus noch stärker auf Kitas, Schulen sowie die Jugend- und Seniorenarbeit ausrichten", verspricht Kretzschmar. So soll auch endlich der seit Jahren in kleinen Scheibchen sanierte Schulhof der Goethe-Schule fertiggestellt werden. "Und wir möchten einen Spielplatz in Amalienfelde. In dem Ortsteil gibt es viele Kinder, aber keine Spielmöglichkeit", meint der Sozialdemokrat. Auch der Spielplatz im Park, "mit dem die Jugendlichen nicht immer zimperlich umgegangen sind", soll fit für die Zukunft gemacht werden.

Der Bau neuer Wohnungen durch die städtische Gesellschaft Woba und eine moderne Feuerwache stehen ebenfalls auf der Wunschliste der SPD. Gegen die von der Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel vorgesehenen Waldgebiete für Windräder opponieren die Sozialdemokraten. Sie schlagen stattdessen eine, so Kretzschmar, weniger wertvolle Fläche im Wald zwischen Beetz und Rüthnick vor, auf dem sich ein NVA-Gelände befand.