Streit um zehn Gratis-Minuten mehr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561395/

"So schnell geben wir nicht auf", sagt Danko Jur (CDU) nach Rücksprache mit seiner Fraktion. Trotz der Abstimmungsniederlage in dem von ihm geleiteten Ausschuss werde das Ansinnen weiterverfolgt. "Wir pflegen mit diesem Antrag ja nicht etwa ein privates Hobby, sondern handeln im Bürgerauftrag", betont der Volksvertreter.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatten nach ausgiebiger Diskussion bei einer Enthaltung drei Stadtverordnete für und fünf gegen mehr Gratis-Parkzeit gestimmt. An diesem Ergebnis dürfte die Verwaltungsdezernentin Petra Stibane als Vertreterin der Rathausspitze einen maßgeblichen Anteil haben. Sie hatte der CDU nahegelegt, ihren Antrag zurückzuziehen und eventuell zu überarbeiten. "Das Parkraumbewirtschaftungskonzept ist zuletzt 2015 aktualisiert worden", sagte sie. Für 2018 stehe eine erneute Überprüfung des Parkregimes an. Diese Evaluation sei abzuwarten. "Von den fast 450 000 Parktickets, die an den 18 Automaten jedes Jahr gezogen werden, sind 65 Prozent durch die Brötchentaste ausgelöst", betonte Petra Stibane. Sollte die gebührenfreie Zeit ausgedehnt werden, ziehe dies geringere Einnahmen für die Stadtkasse nach sich. Nach ihren Worten verzichtet Eberswalde durch die Kulanz gegenüber den Parkenden derzeit auf rund 220 000 Euro pro Jahr. "Ohne dies im Einzelnen nachgerechnet zu haben, gehe ich davon aus, dass uns die erweiterte Gratiszeit weitere etwa 20 000 Euro kosten würde", erklärte die Dezernentin. Ob es Gründe gebe, diesen finanziellen Nachteil in Kauf zu nehmen, müsste abgewogen werden. Mit den Details sollte sich ihrer Ansicht nach zusätzlich der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt befassen, in dessen Zuständigkeitsbereich die Parkraumbewirtschaftung falle.

"Wir sollten die Entscheidung nicht übers Knie brechen", warnte Gottfried Sponner (Die Linke), dem im CDU-Antrag vor allem Aussagen darüber fehlten, was es kosten würde, die Parkscheinautomaten umzurüsten. Schon im Vorfeld der Ausschusssitzung hatte es aus dem Rathaus geheißen, dass dieser Betrag erst ermittelt werde, wenn es aus der Stadtpolitik einen Handlungsauftrag dafür gebe. Grundsätzlich aber sei das Ansinnen, den Einzelhandel und die Autofahrer zu unterstützen, zu begrüßen, fügte Gottlieb Sponner hinzu.

Wenn die Brötchentaste nicht mehr für 20, sondern für 30 Minuten gedrückt werden könne, erhöhe dies den Parkdruck im Zentrum nur weiter, prophezeite Conrad Morgenroth von der Bürgerfraktion Eberswalde. "Dann können pro Stunde nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Autofahrer einen Kurzzeitparkplatz nutzen", sagte der Volksvertreter.

Es sei ratsam, die von der Verwaltung in Aussicht gestellte Überprüfung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes abzuwarten, betonte Götz Trieloff (FDP). "Es wäre ausgesprochen leichtsinnig, ohne ausreichend belastbare Fakten Tatsachen zu schaffen", urteilte er.

Dass die zehn zusätzlichen Minuten dem Einzelhandel wenig bringen würden, habe bereits Tom Kräft, der Vorsitzende des Altstadtbummel-Vereins, deutlich gemacht, sagte Viktor Jede vom Bündnis Eberswalde. "Dies sollte uns zum Nachdenken darüber anregen, eine bessere Lösung zu finden", sagte er.

Inzwischen hat sich auch Klaus Morgenstern, Vorsitzender des Behindertenverbandes Eberswalde, zu Wort gemeldet. "Wir sind für die Verlängerung. Die gewonnene Zeit können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen schon fürs Ein- und Aussteigen und für den Weg zu den Geschäften und Behörden gut gebrauchen", schreibt er.

Heute dürfte die Debatte im Hauptausschuss fortgesetzt werden, der ab 18.15 Uhr im Bürgerbildungszentrum tagt.