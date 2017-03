Startschuss für Museumsumbau

artikel-ansicht/dg/0/

Nach fast fünf Jahren Vorbereitung und Planung beginnt am Freitag die Sanierung und der Umbau vom Haus Uckermark mitten im Herzen der Angermünder Altstadt zum neuen Museum. Es wird aus dem schon seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich zugänglichen Fachwerkhäuschen in der Puschkinallee ins Stadtzentrum umziehen. Am neuen Standort wird außerdem die Touristinformation integriert, in dessen bisherigem Domizil in der Alten Wache Milchmann Gunnar Hemme künftig einen Regionalladen einrichten möchte.

Der Prenzlauer Architekt Olaf Beckert bezeichnet die geplante Zusammenlegung von Museum und Touristinformation unter einem Dach als positiven Synergieeffekt, der mehr Touristen anziehen wird. Der in der Denkmalpflege erfahrene Architekt ist mit der Planung des künftigen Museumsgebäudes beauftragt und stellte den aktuellen Stand des Vorhabens in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Angermünder Bau- und Kulturausschusses unter großer Anteilnahme interessierter Bürger vor.

Das ehrgeizige Projekt ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste umfasst die Sanierung und den Umbau der beiden denkmalgeschützten Vorderhäuser. Im zweiten Bauabschnitt wird auf der Rückseite ein neuer Anbau errichtet und der Hof als attraktive Freifläche gestaltet.

Mit der Sanierung der Vorderhäuser wird jetzt begonnen. Die große Toreinfahrt bleibt erhalten und wird der künftige Eingangsbereich. Hier gelangen die Besucher in ein gläsernes Foyer mit Empfangstresen. Das ist die Schnittstelle zwischen Tourist-info und Museum. Die ehemalige Gaststätte wird zu einem Veranstaltungsraum mit maximal 80 Plätzen umgebaut. Außerdem finden im Erdgeschoss Büroraum und behindertengerechte Sanitäranlagen Platz. Über eine Freitreppe bzw. einen Lift gelangen Besucher in das Obergeschoss, das künftig die Ausstellungsräume des Museums beherbergt. An der konzeptionellen Gestaltung haben die frühere Museumsleiterin Julia Wallentin, Mitarbeiter Lutz Libert sowie Dietmar Fuhrmann vom Brandenburgischen Museumsverband mitgewirkt. Inhaltlich wird die Idee von Julia Wallentin aufgegriffen, die Dauerausstellung in fünf Themenschwerpunkte zu gliedern, die alle Ehm Welk mit Stadt- und Regionalgeschichte verknüpfen. Jeder Themenblock hat einen eigenen Raum. Allerdings müssen sich die Museologen platzmäßig an die räumlichen Gegebenheiten des Altbaus anpassen, das übrigens eines der ältesten Barockhäuser Angermündes ist.

Durch eine intelligente und moderne Raumnutzung und Ausstellungskonzeption soll die Platznot ausgeglichen werden. Der umfangreiche, wertvolle archäologische Fundus des Museums soll beispielsweise in einer Art Archäologieband präsentiert werden, dass sich in unterschiedlicher Gestaltungsform durch das gesamte Gebäude auch entlang der Treppe bis zum Anbau ziehen soll. Dort finden das Depot und eine wissenschaftliche Bibliothek Platz. Viel Glas als Gestaltungselement soll zusätzlich Weite und Leichtigkeit implizieren, erklärt Olaf Beckert. Das Depot, das Lager für den großen Museumsfundus, soll teilweise durch gläserne Wände Einblicke in Museumsbereiche gewähren, die sonst für Besucher nicht sichtbar sind.

Die Bibliothek, die eine umfangreiche Sammlung von Ehm Welks Schriften und Erstausgaben enthält, können auch Besucher nutzen. Bei der Ausstellungsgestaltung wolle man nicht nur Exponate in Vitrinen stellen, sondern Geschichte mit allen Sinnen erlebbar machen, zum Beispiel an Hörstationen mit Textpassagen aus Ehm Welks Büchern, die zum jeweiligen Thema der Stadtgeschichte passen oder durch Film- und Videoausschnitte und große Panoramabilder. Neben der Dauerausstellung sollen zwei Räume auch für Wechselausstellungen vorgehalten werden.

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei konzipiert. Bis Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten der Vorderhäuser abgeschlossen sein, der Anbau könnte im Juni 2018 fertig werden. Danach folgt der Innenausbau. Mit der Eröffnung des Museums ist Ende 2018 zu rechnen.