Afrika mit allen Sinnen erleben

Bernau (MOZ) Was Kinder mit Afrika verbindet, das erlebten die Schüler der Klasse 6b der Grundschule Zepernick in einem Projekt. Seit dem Sommer vergangenen Jahres näherten sie sich auf vielfältige Weise dem facettenreichen und großen Kontinent. Dabei entstanden zahlreiche Kunstwerke, die ab Freitag im Atelier im Hof der Kleinen Galerie Bernau an der Bürgermeisterstraße zu sehen sind.