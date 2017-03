Küstriner Vorland wirbt um neue Mitbürger

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Am Dienstag Nachmittag wurde an der B1, am Ortseingang Manschnow, ein Werbeaufsteller mit der Überschrift "Leben in Küstriner Vorland" eingeweiht. Darauf sind "drei gute Gründe" genannt, warum es sich in Manschnow gut leben lässt: Kita und Grundschule, Sparkasse und Einkaufszentrum sowie Ärztehaus und Apotheke. Lothar Ebert, Amtsdirektor von Golzow, bedankte sich bei dem Initiator, dem Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld, und bezeichnete den Wohnungsverwalter als guten und zuverlässigen Partner.