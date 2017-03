Reise in eine Diktatur

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wie man überhaupt auf die Idee komme, in so ein Land zu fahren - das wurde Peter Rößner gefragt, als er vor genau einem Jahr auf seiner Chinareise auch einen achttägigen Abstecher nach Nordkorea machte. Viele ostasiatische Länder hatte er schon bereist, Nordkorea fehlte noch. "Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber das persönliche Empfinden sagt mehr als 1000 Bilder", begründete er seine Entscheidung.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Die Welt im OFFi" ließ er am Dienstagabend die Besucher des Jugend-, Kultur, Bildungs- und Bürgerzentrums an seiner Reise teilhaben - mit nordkoreanischer Musik, Bildern, Anekdoten und vielen Videos. Gar nicht selbstverständlich, denn in Nordkorea dürfen beispielsweise Angehörige der Armee oder arbeitende Menschen nicht abgelichtet werden.

Peter Rößner gelang es trotzdem an vielen Stellen, Fotos und Videos - eben auch von diesen beiden Gruppen - zu machen. Unter anderem, weil er einen guten Draht zu seinen Begleitern hatte. Denn jede Gruppe, die Nordkorea besucht, bekommt zwei "Reiseführer" gestellt, die auf die Reisenden aufpassen sollen. Da Peter Rößner allein unterwegs war, hatte er zwei Begleiter nur für sich. "Man ist wirklich unter voller Kontrolle und kann sich dort nicht frei bewegen", beschrieb er mehrere Situationen.

Schon die Anreise aus China war ein Abenteuer: Auf der 26-stündigen Zugfahrt lernte er eine nordkoreanische Familie kennen, die von einem zweijährigen Aufenthalt in Afrika zurückkehrte. Kurz vor der Grenzkontrolle suchte die Familie nervös die Anstecknadeln mit den Abbildern des Staatsgründers Kim II Sung und seines Sohnes Kim Jong Il, die die Nordkoreaner tragen müssen, heraus. Die Koffer der Familie wurden eine Stunde lang durchsucht.

Peter Rößner, der im Vorstand der Urania Märkisch-Oderland in Strausberg ist, zeigte am Dienstag Städte, Dörfer, Tempel und einige regionale Kuriositäten. So fahren in Nordkorea etwa kaum Autos, doch auf vielen Kreuzungen stehen Frauen, die mit abgehackten, roboterartigen Bewegungen vollkommen akkurat den wenigen Verkehr regeln.

Der 75-Jährige sprach vom "hervorragenden nordkoreanischen Essen" und solches sollten auch die Zuhörer seines Vortrages bekommen. Brot, Nudeln, Fleisch und Gemüse - "Nichts Außergewöhnliches", stellte Besucher Christian Brunnert fest. Er kam am Dienstag ins OFFi, weil er selbst gern und oft reist.

Familie Ziehlke hört sich so oft es geht die OFFi-Reisevorträge an. "Einer kleiner Stamm von Besuchern hat sich herausgebildet", sagte Isolde Ziehlke. Das vom Referenten als sehr gut dargestellte nordkoreanische Bildungssystem erinnerte Lothar Ziehlke an jenes der DDR. "Davon könnte man sich in Deutschland mehrere Scheiben abschneiden", sagte er und Eyleen Ziehlke fügte hinzu: "Auch davon, dass die Schulbildung und die Mieten in Nordkorea kostenlos sind."

Auch kritische Stimmen wurden laut. Ein Zuhörer verwies auf die nordkoreanischen Straflager. Diese Seite konnte auch Peter Rößner nicht abstreiten. "Es ist eine Diktatur, eindeutig."