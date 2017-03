Von Neugeborenenempfang bis Patenoma

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Das erste von zwei in diesem Jahr geplanten Treffen des Familienbündnisses fand im Jugendclub Petershagen statt, wo das Team um Leiterin Anke Ellermann als Gastgeber fungierte. Gekommen waren Vertreter der Kitas, von Schulen, Vereinen, Bürger. Allesamt Teile des Netzwerkes, das Rat- und Hilfesuchenden rund um das Thema Familie zur Verfügung steht. "Die Informationsflüsse sind besser geworden. Und was an Projekten läuft, ist beeindruckend", sagte Anke Ellermann. Zum Beispiel die Familienakademie. Vormerken sollte man sich den 31.Mai. Da wird es im Jugendclub um Jugend und Sucht gehen, am 8. November in der Grundschule um Taschengeld und Umgang mit Geld. Beim Projekt Wunschgroßeltern übersteigt die Nachfrage bei Weitem das Angebot - es fehlt an Großeltern.