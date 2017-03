Erst Silber und dann zu den Füchsen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (hjh) (MOZ) Früh krümmt sich, wer ein Häkchen werden will, heißt es in einem alten deutschen Sprichwort. Diese Weisheit trifft auch auf die jüngsten Handballspieler zu. Der 1. SV Eberswalde war am Wochenende Gastgeber des Minispielfestes der Handballer. Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2011 in gemischten Mannschaften.