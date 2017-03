Halter gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Bereits am 9. März wurde auf einem Grundstück in der Straße Weinberge in Beeskow ein schwarzer Kater gefunden. Ein Tierfreund hat den Kater einstweilen aufgenommen und vom Tierarzt versorgen lassen, da er in einem sehr schlechten Zustand war. Der Kater ist kastriert und sehr scheu. Wer diesen Kater vermisst oder Interesse an ihm hat, kann sich beim Ordnungsamt der Stadt Beeskow unter Telefon 03366 42241 melden, teilt die Stadtverwaltung mit.