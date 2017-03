Brückenneubau langfristig geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Brücke an der Zwillingsschachtschleuse ist in keinem guten Zustand. In diesem Jahr wird die Fahrbahn genau unter die Lupe genommen. Eine Sanierung ist nicht ausgeschlossen. Bis 2025 plant das Wasser- und Schifffahrtsamt einen Neubau der Brücke.

50 Kilometer pro Stunde sind auf dieser Brücke schon längst nicht mehr möglich - auch nicht, wenn es keinen Gegenverkehr gibt. Zu schlecht ist der Zustand der schmalen Straße an der Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt. Nicht selten kommt es vor, dass Autos, die aus Richtung Kreisel unterwegs sind, vor der Auffahrt auf die Brücke einmal kräftig nach links ausscheren, sofern die Gegenfahrbahn frei ist. Denn nur so vermeiden sie die Überquerung einer kleinen Schanze, die sich mittlerweile dort gebildet hat. Andere, die davon wissen, bremsen zumindest scharf ab. Schon seit Jahren dürfen keine Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht die Brücke befahren - mit Ausnahme von Bussen und Streufahrzeugen. Doch als die B 112 im vergangenen Jahr gesperrt war, haben viele Lkw-Fahrer dieses Verbot ignoriert. Der Brücke haben sie damit keinen Gefallen getan.

Eine Sanierung scheint unumgänglich. Auf die Frage, ob und wann dort eine Maßnahme geplant sei, antwortete der Landesbetrieb Straßenwesen in dieser Woche: Darauf könne man nicht antworten, weil die Brücke sich in der Baulast des Wasser- und Schifffahrtsamtes befinde. Der Landesbetrieb habe sich gebenenfalls kostenseitig zu beteiligen.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Berlin bestätigt, dass die Straßenbrücke Eigentum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ist. "Für die Verschleißschicht - also die Asphaltschicht - ist der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig", teilt Lars Doering vom WSA mit. "Für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Brücke ist das WSA Berlin verantwortlich." Dieses würde auch regelmäßige Brückenprüfungen durchführen. Dabei sind bereits Schäden festgestellt worden, die in den vergangenen Jahren zu einer Lastreduzierung des Verkehrs führten.

"An der Brückenunterseite sind Betonschäden zu erkennen, die auf eine Undichtigkeit der Fahrbahnabdichtung hinweisen", erklärt Lars Doering. Um die genaue Schadensursache zu ermitteln, werde in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Teilbereichen der Fahrbahnbelag untersucht. Dabei kommt es laut dem Sachbereichsleiter des WSA zu Einschränkungen des Verkehrs. Nach Auswertung dieser "vertieften Schadensermittlung" werde dann schließlich festgelegt, ob und wenn ja, welche Maßnahmen erforderlich sind. Sollte eine Sanierung anstehen, werde diese im Jahr 2018 durchgeführt. Welche Kosten diese verursacht, könne er derzeit noch nicht sagen.

Langfristig, bis zirka 2025, ist nach Angaben des WSA der Neubau der Brücke geplant. Dies werde zirka 1,5 Millionen Euro kosten. Dabei werden Doering zufolge die Belange der Stadt Eisenhüttenstadt, also die Verbreiterung der Fahrbahn und Gehwege, berücksichtigt. Die Kosten werden anhand eines festzulegenden Kostenteilungsschlüssels zwischen der WSV und dem Straßenbaulastträger aufgeteilt. "Bis zu dem geplanten Neubau wird der Zustand der Brücke durch das WSA Berlin regelmäßig überwacht", versichert Lars Doering.