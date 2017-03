Feuerwehrtag in der "Kinderwelt"

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Ich bin Feuerwehrmann, ist das klasse!" Jan (3) trägt am Mittwoch in der Kita Kinderwelt in Schwedt eine Kinder-Feuerwehruniform. Als Marcel Altenburg, Jugendwart der Gatower Ortsfeuerwehr, Blaulicht und Martinshorn des Feuerwehrfahrzeuges einschaltet und das "Tatütata!" über das Gelände der Kita schallt, juchzen Jan und seine Spielgefährten laut und begeistert. Paul (3) schwenkt aufgeregt den Spielzeug-Feuerlöscher in seiner Hand. Florian (3) trägt die Uniform des amerikanischen Fire-Fighters Sam und lacht. Nelli trägt stolz wie eine Prinzessin ihre Feuerkrone auf dem Kopf. Es ist Feuerwehrtag in der Kita Kinderwelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561407/

Den haben sich die Knirpse nach dem Fasching gewünscht, als viele als Feuerwehrleute kostümiert waren. Die Erzieherinnen um Kita-Leiterin Anne Sommerschuh haben den originellen Thementag organisiert. "Einige unserer Eltern sind selbst Feuerwehrleute", erklärt die Kita-Leiterin deren Anwesenheit. Die kleinen Feuerwehrfans haben ein großes Feuerwehrauto gebastelt, einen Rettungswagen und ein Polizeiauto. Außerdem große Taschenlampen für die tapferen Feuerwehrleute. Von Zuhause haben sie ihre Spielzeug-Feuerwehren in die Kita entführt. Es wird aus Feuerwehr-Büchern vorgelesen. Eigens für den Tag wurde ein Feuerwehrlied einstudiert und gern gesungen. In einer Feuerschale verbrennt Nachwuchs-Erzieher Christian einen Weihnachtsbaum und erklärt den Kindern, die in sicherem Abstand das Baumfeuerwerk beobachten: "So verabschieden wir den Winter und begrüßen den Frühling."

Feuerwehrfrau Jacqueline Gill fragt die Knirpse: "Welche Nummer müsst ihr anrufen, wenn es brennt"?" Sie zeigt auf die Zahlen am Feuerwehrauto. "112" antworten die kleinen Feuerwehrleute im Chor. Jacqueline Gill hatte eigens für den Feuerwehrtag Freistunden bei ihrem Arbeitgeber beantragt und erhalten. Warum engagiert sie sich so stark? "Ich bin Feuerwehrfrau mit Leib und Seele", antwortet sie. "Da sind wir doch Vorbild für die Kinder. Sie haben sich diesen Tag so sehr gewünscht. Außerdem gehen meine beiden Kinder, Oskar und Eddie, hier in die Kita."

25 Erzieherinnen betreuen in der "Kinderwelt" mehr als 200 Krippen-, Kita- und Hortkinder.