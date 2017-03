Vom Pflaster bis zur Gesundheitsberatung

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Das Barnimer Oberstufenzentrum I (OSZ) in Bernau ist neuerdings eine von 20 Brandenburger Modellschulen, an denen eine so genannte Schulgesundheitsfachkraft tätig ist. Das Projekt wird durch mehrere Partner getragen und soll den Gesundheitsschutz an Schulen stärken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561408/

Probant für das Pressefoto: Lag es an der Aufregung oder muss doch genauer hingesehen werden? Gymnasiast Lewin Horn ließ sich am Mittwoch von Jeanette Dießner den Blutdruck messen. Und siehe da, er war etwas zu hoch.

Probant für das Pressefoto: Lag es an der Aufregung oder muss doch genauer hingesehen werden? Gymnasiast Lewin Horn ließ sich am Mittwoch von Jeanette Dießner den Blutdruck messen. Und siehe da, er war etwas zu hoch. © MOZ/Sergej Scheibe

Wenn Jeanette Dießner morgens zur Arbeit erscheint, dann kann sie nur schwer voraussagen, welche Aufgaben der Tag bringen wird. Mal kommen Schüler mit Kopfschmerzen oder Schülerinnen mit Frauenbeschwerden vorbei, dann wird ein Pflaster verlangt oder Puls und Blutdruck sind zu messen. Medikamente verschreibt und verabreicht die 44-Jährige hingegen nicht. Ebenfalls nicht unwichtig und oft erfragt: Bei ihr gibt es keine Krankenscheine. Jeanette Dießner arbeitet seit Februar offiziell als Schulgesundheitsfachkraft am OSZ I. "Ich stelle mich gerade in den einzelnen Klassen vor", sagt die sympathische Frau, die ganz praktisch als Schulkrankenschwester bezeichnet wird.

In ihrem Arbeitszimmer schafft sie den Spagat zwischen einer Büronutzung und einem Krankenzimmer. Laptop, Bildschirm, USB-Geräte und erste Aktenberge auf dem Schreibtisch. Vor der Wand steht hingegen eine Krankenliege. In den Untiefen ihrer Schränke beherbergt sie vieles, was die examinierte Kinderkrankenschwester gut gebrauchen kann. "Taschentücher, Mull und Pflaster, Blutdruckmessegeräte und auch diverse Fachliteratur."

An Arbeit wird es künftig nicht mangeln, ahnt die Krankenschwester bereits. Auch wenn nicht immer alle 1200 Schüler des OSZ I gleichzeitig im Schulgebäude sind, es kommt täglich mehrfach vor, dass medizinische Hilfe oder zumindest Beratung benötigt wird. Um zu illustrieren, worum es beim Modellversuch geht, muss die stellvertretende Schulleiterin Simone Kopp daher nichts erfinden. "Wir haben uns ganz bewusst um diesen Modellversuch beworben. Uns geht es nicht um das Stopfen von Löchern, die aufgrund bildungspolitischer Überlegungen entstanden sind. Alle Lehrer", so sagt sie weiter, "befinden sich in einer Zwickmühle, wenn es Schülern plötzlich schlecht geht und sie medizinische Betreuung benötigen." Erst wenige Tage sei es beispielsweise her, dass einer Schülerin schlecht wurde und sie sich mehrfach übergeben musste. "Wenn ich in den Lehrkabinetten drei Klassen mit 30 Schülern unterrichte, dann kann ich mich schlecht um diese eine Schülerin kümmern, denn ich stehe auch für die anderen Schüler in Verantwortung. Das ist schon immer ein Problem aller Lehrer. Bislang haben wir dann die Sekretärin gebeten, sich der Schüler anzunehmen. Und notfalls mussten die Eltern sofort anrücken, denn per Gesetz sind die Schüler bis zum Alter von 18 Jahren der Obhut der Schule unterstellt. Im Zweifelsfall rufen wir eher einen Krankenwagen. Wir dürfen sie aber nicht unbegleitet nach Hause oder zum Arzt schicken. "

Im konkreten Fall konnte die Schülerin auf der Krankenliege zur Ruhe kommen. Die Eltern wurden verständigt, mussten aber nicht sofort alles stehen und liegen lassen, denn zunächst war ja fachgerechte Betreuung gegeben. "Es geht nicht darum, den Arzt zu ersetzen. Aber manchmal helfen schon Gespräche weiter. Beispielsweise, wenn psychische Probleme Sorgen machen", erläutert Jeanette Dießner.

Frischen Wind erhofft sich die Schulleitung von Jeanette Dießner auch beim Projekt rauchfreie Schule. Neue Impulse könnte der jährliche Gesundheitstag am OSZ vertragen. "Wenn bei Bürokaufleuten eine signifikante Zahl von Schülern Sportbefreiungen wegen Rückenbeschwerden vorlegen, dann ist auch an dieser Stelle dringend Beratung gefordert", deutet Simone Kopp an.

Bis zum Oktober 2018 läuft das Modellprojekt, das Simone Kopp als "wichtige Schnittstelle zwischen Bildung und Gesundheit" bezeichnet. Die Potsdamer Arbeiterwohlfahrt, die AOK Nordost, die Unfallkasse Brandenburg sowie das Brandenburger Bildungs- und das Sozialministerium begleiten das Projekt fachlich und tragen die Finanzierung gemeinsam.