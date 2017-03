Brandenburgs ältestes Kino

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das älteste Kino Brandenburgs steht in Cottbus, hieß es Anfang März in der Presse, als das Filmtheater "Weltspiegel" zwangsversteigert wurde. Ein Fehler, denn eigentlich gebührt dieser Titel einem anderen Kino: Das Filmtheater Union in Fürstenwalde eröffnete bereits 1909, also zwei Jahre eher.

Von außen sieht das Fürstenwalder Filmtheater Union in der Berliner Straße 10 unspektakulär aus: ein in den 1960er-Jahren überformter Flachbau, der im vergangenen Jahr eine neue Fassadenbemalung mit bekannten Gesichtern der Stadt erhielt. Und doch handelt es sich bei dem kleinen Kino um das älteste Brandenburgs und eines der ersten in Deutschland überhaupt.

"Filmvorführungen gab es sogar schon 1908 am Schweinemarkt. Der Besucherandrang war aber so groß, dass in der anderen Ecke des Grundstückes schließlich ein neues Gebäude errichtet wurde - das heutige Filmtheater Union", erzählt Guido Strohfeldt, Leiter des städtischen Museums. Die Eröffnungsvorstellung fand am 18. Dezember 1909, um 19 Uhr, statt, mit Live-Musik der Pechmannschen Kapelle. Das beweist eine Anzeige in der Fürstenwalder Zeitung.

Einem Zeitungsartikel vom 12. Dezember zufolge war das Kino "ein mit allem Komfort der Neuzeit ausgestatteter und mit großem Geschmack ausgeführter Theaterneubau" und verfügte über 300 Sitzplätze. Weiter heißt es: "Hier handelt es sich darum, täglich einen Ort zu haben, wo man auf ein paar Stunden des Abends die Grillen vertreiben, einmal herzlich lachen oder sich auch ergreifen und belehren lassen kann."

In Zeiten des Stummfilms wurden vor allem "dezente Bilderserien gezeigt", untermalt von Live-Musik. "Die Filmbeiträge waren anfangs kaum länger als 20 Minuten. Umso mehr Wert wurde auf die Musik gelegt. Das sieht man auch an den Werbeanzeigen in der Tageszeitung", so Guido Strohfeldt.

Kinobesuche zählten fortan zu den beliebtesten Freizeitvergnügungen. Besonders bei Filmpremieren sorgten die Fürstenwalder für ausverkaufte Vorstellungen. So geschehen auch im März 1913, als ein "Les Misérables"-Film im "Union" Premiere feierte. In der Zeitung vom 18. März wurde so darüber berichtet: "Die Überzahl der rasch wechselnden Bildabschnitte war fast erdrückend. Das ist Spannung und Sensation in höchster Potenz. Die Gesamtlänge des Films beträgt 3000 Meter und ist aus 250 000 Photographien zusammengesetzt." Der Film hatte Überlänge und wurde deshalb an verschiedenen Tagen in zwei Teilen aufgeführt.

Zwar boten auch andere Häuser in der Stadt Kino-Veranstaltungen an, ernst zu nehmende Konkurrenz bekam das Union-Kino jedoch erst in den 1920er-Jahren durch das Capitol-Kino im Gesellschaftshaus am Altstädter Platz 1. Die Jugend jener Zeit bevorzugte das Lichtspielhaus aufgrund seiner modernen Ausstattung, das Filmtheater Union wurde als "Flohkiste" bezeichnet. Auch im benachbarten Ketschendorf gab es mit dem "Alhambra" gleich hinter der Spreebrücke ein eigenes Lichtspielhaus (August-Bebel-Straße 133), das auch nach der Wende noch als Kino "Orion" Filme zeigte.

Das Gesellschaftshaus wurde im Krieg zerstört und auch das "Orion" existiert nicht mehr. Einzig das Filmtheater Union hat die vergangenen 109 Jahre überstanden. Zwar mussten die verspielten Verzierungen im Eingangsbereich vor 50 Jahren einer schlichten Fassadengestaltung weichen, im Kern handelt es sich aber immer noch um das alte Kino. "Ich war in meiner Jugend zu DDR-Zeiten oft dort. Meistens war der Saal voll. Nur Speisen und Getränke gab es damals nicht so wie heute", erinnert sich der Museumsleiter.

Seit 2007 wird Brandenburgs ältestes Lichtspielhaus nun von Michael Güll betrieben. Er hat das kleine Programmkino in den vergangenen zehn Jahren mit einer Mischung aus Spartenfilmen, Blockbustern und besonderen Veranstaltungsreihen zu einer beliebten Fürstenwalder Adresse für Filmfans gemacht.