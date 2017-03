Ruhige Hände, zitterndes Bein

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) "Mein Bein zittert meist, aber meine Hände machen was sie sollen", sagt Theresa Schewe, wenn sie an vergangene Landeswettbewerbe von "Jugend musiziert" zurückdenkt. Am Freitag ist es für die 15-jährige Rauenerin wieder so weit. Sieben kurze Stücke wird sie der Jury im Konzertsaal des Cottbusser Konservatoriums auf dem Flügel vorspielen.