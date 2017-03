Klare Sache im Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Das Derby in der Handball-Brandenburgliga zwischen den Männern des SV Jahn Bad Freienwalde und MTV Altlandsberg II endete so, wie es alle auch im Vorfeld erwartete hatten. Die Gastgeber gewannen deutlich mit 34:26.

Entgegen den Erwartungen reisten die Altlandsberger nur mit Toni Schäl als Verstärkung aus der Altlandsberger Oberliga-Mannschaft an. Bei den Kurstädtern fehlten lediglich Lars Schäfer sowie Marc Hieronimus, so dass Trainerin Melanie Baier auf eine gut besetzte Bank schauen konnte.

Der Beginn der Partie verlief für die Jahn-Sieben recht ordentlich. Nach einigen Startschwierigkeiten konnte man schnell mit 2:0 bzw. 3:1 durch Tore von Chris Mattias in Führung gehen.

Die Altlandsberger ließen sich jedoch nicht abschütteln und konnten vor allem durch Fehler in der Kurstädter Defensive bis zum 3:4 auf Tuchfühlung bleiben. Dann legte der Gastgeber, angeführt durch Spielmacher Christian Krause, einen Zahn zu und konnte bis auf 9:5 enteilen.

Die Kurstädter verloren in der Folge jedoch etwas den Faden, anstatt weiter konzentriert nach vorne zu spielen. Beim Spielstand von 12:11 schien die Partie dann wieder völlig offen. Vor allem der Altlandsberger Tibor Kilx sorgte in dieser Phase dafür, dass seine Mannschaft am Leben blieb.

Die Gastgeber steigerten sich noch mal und stellten bis zur Pausensirene den Vier-Tore-Vorsprung mit dem 16:12 wieder her. Trainerin Baier ermahnte ihr Team in der Kabine, konzentriert weiterzuspielen, denn die von Rainer Untermann trainierte MTV-Mannschaft würde sich nicht aufgeben.

Dass sie mit dieser Einschätzung richtig lag, zeigten die ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Drei technische Fehler, und aus einem 16:12-Halbzeitstand wurde ein 16:15. Die Partie schien wieder völlig offen. Die Freienwalder erwachten jedoch gerade rechtzeitig und konnten das Spielgeschehen erneut übernehmen. Im Tor steigerte sich Basti Hinz und brachte die gegnerischen Schützen reihenweise zur Verzweiflung. So gelang es über die Stationen 21:17, 25:22 und 28:22, das Spiel zu beherrschen, ohne dabei wirklich zu glänzen. Am Ende stand ein über weite Strecken ungefährdeter 34:26-Heimerfolg.

Während die Altlandsberger bei ihrem Restprogramm wohl schon für die Verbandsliga planen müssen, sieht es für die Kurstädter recht passabel aus. Der Abstieg ist nur noch theoretisch möglich und sollte schon am nächsten Wochenende dann auch praktisch vom Tisch sein. Grund ist die Serie von nunmehr fünf Siegen in Folge und die etwas überraschende Niederlage der Cottbusser zu Hause gegen Wildau. Es fehlen aktuell nur zwei Punkte auf Platz drei. Da die nächsten Gegner die direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte sind (Lübbenau und Cottbus), wird sich wohl an den nächsten beiden Spieltagen zeigen, wo die Reise des Aufsteigers aus Bad Freienwalde hingeht. Mit dem gefestigten fünften Rang hat man jedoch jetzt schon alle eigenen Erwartungen übertroffen.