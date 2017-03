50 Euro Zuschuss zum Schulgeld

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide/Hangelsberg (MOZ) Mit einer Führung durch die Montessori-Grundschule in Hangelsberg begann am Dienstagabend der Grünheider Sozialausschuss. Das hatte einen Grund. Die Gemeinde hat vor, das Schulgeld der Privatschule für jedes Kind mit 50 Euro zu bezuschussen. Dies soll aber nur für Mädchen und Jungen gelten, die im Gemeindegebiet wohnen. Sozialamtsleiter Bernd Schlüter stellte die Überlegungen der Verwaltung vor.

"Unser Ziel ist, dass mehr Kinder aus Hangelsberg, Kienbaum und Mönchwinkel an die Schule gehen können und somit einen kürzeren Weg haben", sagte Schlüter am Mittwoch. Bislang betrage das Schulgeld pro Monat zwischen 60 und 200 Euro. Rund 180 Kinder besuchen die Schule. Nur ein Viertel davon lebe im Gemeindegebiet. Angestrebt sei über mehrere Jahre die Verdopplung dieses Anteils. Dies würde auch der Grünheider Grundschule gut tun, die aufgrund der steigenden Schülerzahlen an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt ist.

Träger der Montessori-Grundschule ist die Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH. Schulleiterin Marion Micheel habe der Gemeinde zugesagt, dass sie bei "gleichwertigen Bewerbern" Kindern aus Grünheide den Vorzug geben würde, sagte Schlüter.

Der Sozialausschuss stimmte dem Schulgeld-Zuschuss ohne Gegenstimme zu. Folgen die Gemeindevertreter dieser Empfehlung, soll das Geld ab September 2017 fließen. Für dieses Jahr - also dann die verbleibenden vier Monate - stehen dafür bereits 14 000 Euro im Haushalt Für die kommenden Jahre sind bis zu 60 000 Euro kalkuliert.

Auch für die neue Essengeldsatzung gab der Ausschuss grünes Licht. An der Höhe der Beiträge würde sich nichts ändern. Ein Kita-Mittagessen soll weiterhin 1,85 Euro kosten, ein Hort-Essen 2,05 Euro. Allerdings sollen die Eltern die Verträge nicht mehr mit dem Caterer schließen, sondern eine Monatspauschale an die Gemeinde zahlen. Nimmt ein Kind entschuldigt nicht am Essen teil, erhalten die Eltern das Essengeld für diese Tage am Jahresende zurück.

Von der Tagesordnung gestrichen wurde hingegen die neue Kita-Satzung. Die Kalkulation müsse noch einmal überarbeitet werden, weil der Landkreis empfohlen habe, das Elterngeld bei der Einkommensermittlung nicht mit einzurechnen, erklärte Schlüter.