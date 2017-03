FC Rot-Weiß weiter auf Titelkurs

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) In der Fußball-Kreisliga Nord bleibt der FC Rot-Weiß Neuenhagen weiter souverän an der Tabellenspitze. Am nunmehr 19. Spieltag fertigten sie zu Hause die SG Bruchmühle II mit 4:0 ab. Den höchsten Tagessieg feierten diesmal Schwarz-Gelbe. Der FC Wacker Herzfelde gewann beim Falkenberger SV mit 6:1. Die meisten Tore an diesem Spieltag fielen aber beim Reichenberger SV. Der Gastgeber traf dreifach, Blau-Weiß Wriezen II fünfmal. Torschützenkönig ist Arthur Tabler, der für den Spitzenreiter bisher 33-mal traf. Valdinei Queiros Varjao da Silva (21) und Fabian Schulz (18) folgen.