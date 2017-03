Gefährliche Kreuzung entschärft

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Immer wieder hatten sich in der Vergangenheit Radfahrer beklagt, dass es gefährlich sei, die Berliner Straße in Höhe der Einmündung Feldstraße zu überqueren. Durch die Führung des Radweges einige Meter von der Einmündung entfernt komme es oft beim Passieren der Feldstraße zu unübersichtlichen Situationen. Die Autofahrer fuhren bislang direkt bis an die Kreuzung heran und beachteten oftmals die querenden Radler nicht. Damit ist es jetzt vorbei. Seit wenigen Tagen weisen eine weiße Haltelinie und ein Stoppschild die Verkehrsteilnehmer der Feldstraße an, vor der Radfahrerquerung anzuhalten. Die Unfallkommission hatte im November diese Maßnahmen beschlossen, um die Unfallhäufigkeit an der Kreuzung zu minimieren. Laut Kreissprecher Ronny Wappler war es dort immer wieder zu Unfällen gekommen, weil Autofahrer vorfahrtberechtigte Radler übersehen hatten. Eine Ampel ist an dieser eher unübersichtlichen Kreuzung aber auch in Zukunft nicht geplant, teilte Wappler mit.