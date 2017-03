Das Bundesfinale in Paderborn vor Augen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche/Cottbus (MOZ) Für Anna Neubert ist 2017 schon jetzt ein gelungenes Jahr. Die elfjährige Klavierspielerin aus Schöneiche hat im Januar zum ersten Mal beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" in Eberswalde teilgenommen - und sich auf Anhieb für den Landeswettbewerb qualifiziert, wie ihre Lehrerin Siglinde Lehmann stolz erzählt. Das Finale wird von heute bis Sonnabend in Cottbus ausgetragen.

Seit ihrem achten Lebensjahr spielt Anna Neubert Klavier, vor etwa einem Jahr begann sie, sich auf die Wettbewerbe vorzubereiten. Zu der einen Zeitstunde Unterricht pro Woche kamen von da an neben dem täglichen Training zu Hause noch einige weitere Stunden mit ihrer Lehrerin hinzu, manchmal auch am Wochenende. Fünf Stücke wird Anna Neubert vortragen, darunter ein Präludium F-Dur von Johann Sebastian Bach. Für den Bundeswettbewerb kann sie sich, weil sie zu jung ist, noch nicht qualifizieren. Und so betrachtet sie ihr Vorspiel im Kammermusiksaal des Konservatoriums Cottbus heute ab 11.15 Uhr als einen kleinen Belastungstest für die Zukunft.

Anna Neubert ist eines von zwölf jungen Musiktalenten, die von der Kreis-Musik-Schule "Jutta Schlegel" nach Cottbus fahren. Acht von der Niederlassung in Fürstenwalde, vier aus Schöneiche. Das Schöneicher Quartett wird von einem Trio komplettiert: Karolina Kutzke (Violoncello, 13), Ruby Ann Grambauer (Violine, 13, beide aus Woltersdorf) und Lea-Felice Wiener (Violine, 14, aus Schöneiche). Das Streicher-Ensemble hat am Sonnabend ab 10.15 Uhr im Staatstheater Cottbus mit einem Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart und einem etwas moderneren Stück von Siegfried Borris seinen großen Auftritt. Susanne Hawlitzki, die Musiklehrerin der drei, wünscht sich, "dass sie schön spielen". Dann werde man sehen, was die Jury davon halte. Lea-Felice formuliert es klarer: "Unser Ziel ist es, weiterzukommen." Das Bundesfinale findet Anfang Juni mit etwa 2500 Musikern in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) statt.

Birgit Kowalski, Standortleiterin in Schöneiche, misst dem Wettbewerb eine große Bedeutung bei. "Es zeichnet die Arbeit unserer Lehrer aus, wenn sie ihre Schüler bis zum Landesfinale führen. Und für die Schüler ist es natürlich auch eine schöne Bestätigung", sagt sie.