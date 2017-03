Bombenalarm bei Bombenwetter

artikel-ansicht/dg/0/

Kuhbrücke (MOZ) Bombenalarm am Mittwoch im Küstrin-Kietzer Ortsteil: Munitionssucher waren auf einem Privatgrundstück auf eine Bombe gestoßen. Das Golzower Ordnungsamt organisierte die Evakuierung der Bewohner im Sperrkreis, den Sprengmeister Matthias Metke festgelegt hatte. Kurz vor 12 Uhr hatte er die Bombe entschärft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561421/

Jaty Stamnitz und ihre Helfer aus der Amtsfeuerwehr sind fast vorm Verzweifeln: Weder aufs Sturm-Klingeln noch aufs Klopfen und Rufen gab es aus dem Holzhaus in Kuhbrücke eine Reaktion. "Die Frau muss da sein.Die kommt immer früh von der Nachtschicht", sagt ein Nachbar. Er vermutet, dass sie tief und fest schläft. Denn schließlich steht ja auch ihr Auto auf der Auffahrt.

Mehrere Anrufe und Nachfragen später stellt sich heraus: Die Frau ist doch nicht zu Hause, sondern mit dem anderen Auto der Familie unterwegs. Das ist der schwierigste Fall bei der Evakuierung, die Jaty Stamnitz am Mittwoch Vormittag zu leiten hat. An 24 Haustüren klingeln die "Neue" aus dem Golzower Ordnungsamt und ihre Helfer, um zu schauen, ob wer zu Hause ist. Denn die 24 Grundstücke befinden sich im 300-Meter-Sperrkreis, den Sprengmeister Matthias Metke vom Kampfmittelräumdienst der Polizei festgelegt hat. Seine Forderung lautet: Bis 12 Uhr müssen alle aus dem Bereich raus sein.

Um 11.25 Uhr stoppt eine junge Frau im Transporter neben Amtsbrandmeister Andreas Zwick und vermeldet: "Wir sind alle raus!" Sie meint die Familie von Fischer Schneider. An den drei Zufahrten zum Dorf hat Andreas Zwick Feuerwehrleute postiert, die keinen mehr nach Kuhbrücke lassen sollen. Weil noch etwas Zeit bis zur Sperrfrist ist, drücken sie beim MOZ-Zusteller und einem Briefboten ein Auge zu: Die kriegen fünf Minuten - und sind auch schnell wieder zurück. Für ältere Dorfbewohner übernimmt die Feuerwehr den Transport ins nahe Genschmarer Gemeindezentrum, wo es Kaffee und Kekse gibt.

Zu der Zeit ist die Oder schon gesperrt: Für die Zeit von 12 bis 15 Uhr hatte Jaty Stamnitz die Sperrung des Abschnitts am Morgen beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Eberswalde angemeldet. Und auch die Deutsche Flugsicherung ist informiert - für den Fall, dass sich die Bombe nicht entschärfen lässt und gesprengt werden muss.

Um 11.50 Uhr erscheint der Sprengmeister an der Zufahrt, an der auch die Rettungsdienst-Mitarbeiter aus der Rathstocker Wache in ihrem Fahrzeug und der Golzower Revierpolizist Jürgen Zickert warten. "Bombenwetter heute", scherzt Metke. Für den 47-Jährigen ist die Bombenentschärfung im Küstriner Vorland schon fast Routine. Diesmal handele es sich um eine 100-Kilo-Bombe russischer Bauart, die aus einer Artillerie-Granate hergestellt wurde, wie der Sprengmeister sagt. Kuhbrücke liege im besonders umkämpften Korridor zur Festung Küstrin, erklärt Metke, warum hier noch immer besonders viel Munition gefunden wird.

Um 12.50 Uhr gibt der Sprengmeister Entwarnung. Er hat den Zünder raus. Die Kuhbrücker können in ihre Häuser zurück.