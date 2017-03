Wriezens Geflügel weiter im Stall

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Obwohl das Land Brandenburg die allgemeine Stallpflicht aufgehoben hat, bleibt sie im Landkreis Märkisch-Oderland in Wriezen, Lietzen und um die Altfriedländer Seenplatte weiter aufrecht erhalten. Die Tiere müssen in Ställen oder unter Schutzvorrichtungen bleiben.

So wie die eine Gans, die drei Enten und die rund 15 Hühner hinter dem Zaun hervorgucken, ist ihnen eigentlich nicht zu erklären, warum sie bei dem milden Wetter weiterhin in ihrem Gehege bleiben müssen.

Die Stallpflicht wurde am Mittwoch zwar in weiten Teilen Brandenburgs wieder aufgehoben, Wriezen gehört allerdings nicht dazu. Die Hühner, Enten und die eine Gans müssen weiter in ihren Gehegen bleiben. "Das ist natürlich nicht schön für die Tiere, aber die Vorschrift sagt es so", erklärte Eckhard Peetz vom Wildgehege Verein. Er hatte am Mittwochmorgen erst die Nachricht vom Vereinsvorsitzenden Wilfried Böttcher erhalten. Eigentlich wollten Böttcher und Peetz das Geflügel wieder freilassen. Nun müssen die Tiere weiter ausharren.

Das Veterinäramt des Landkreises halte für bestimmte Gebiete die Stallpflicht, die seit Ende November 2016 gilt, aufrecht und habe eine "Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zum Schutz vor Einschleppung der Geflügelpest" angeordnet, bestätigte Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland. Sie solle verhindern, dass der Virus H5N8 in Hausgeflügelbestände eingeschleppt werde. In Wriezen und Lietzen wird sie nicht aufgehoben, weil es dort Vorfälle gab. So wurden in der ehemaligen Brüterei in Wriezen am 17. Februar vorsorglich 16 500 Pekingenten getötet, weil bei einem Tier der Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden war.

Die Anordnung gelte in den genannten Gebieten sowie in der Altfriedländer Seenplatte, weil dort viele Vögel rasten, die das Virus weiterhin in sich tragen könnten. Für eine neue "Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung" gebe es keine Befristung. Sie werde aufgehoben, wenn die regelmäßige Beprobung in Wriezen und Lietzen keinen Nachweis auf den Virus mehr ergebe.

"Wir hoffen, dass die Stallpflicht am Wochenende aufgehoben wird, denn sie ist eine große Strapaze für Tier und Mensch ", sagte Wilfried Keil, Vorsitzender des Kreisverbandes der Kleintierzüchter in Märkisch-Oderland. Den Vereinen sind derzeit sämtliche Geflügelschauen untersagt. In Bad Freienwalde bilde die B 158 die Grenze. Im Gebiet rechts der Bundesstraße gelte die Stallpflicht nicht mehr, links davon dagegen weiter. Keil, der in der Wriezener Straße wohnt, ist daher noch davon betroffen.

Für ihn sei die Stallpflicht mit höherem Aufwand verbunden. "Ich habe zwar meinen Geflügelbestand etwas reduziert, habe aber ein weiteres Grundstück, so dass ich die Tiere verteilen konnte", berichtete der Züchter, der auch Vorsitzender der Bad Freienwalder Kleintierzüchter ist.

Dennoch werde es mit steigenden Temperaturen und wärmenden Sonnenstrahlen schwieriger. "Die Hähne wollen raus, sie machen wie verrückt", berichtete Wilfried Keil. Für ihn sei die lange Stallpflicht "staatlich verordnete Tierquälerei". Der "Ministerschutz geht vor Tierschutz", so der Kreisvorsitzende der Kleintierzüchter.

Die rund 15 Hühner des Wriezener Wildgeheges genießen die Sonnenstrahlen nun in ihrem überdachten Freigehege neben dem Stall. Ob das ein ausreichender Trost für die Tiere ist, bleibt fraglich.