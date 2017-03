Protest gegen versteckten Oderausbau

artikel-ansicht/dg/0/

2015 wurde in einem deutsch-polnischen Abkommen festgelegt, dass in der Grenzoder ständige Fahrwasserverhältnisse sichergestellt werden sollen - vor allem für den Einsatz von Eisbrechern. Dabei soll größtenteils eine mittlere Wassertiefe von 1,80 Meter gewährleistet bleiben. "Das ist gleichzeitig genau die Tiefe, die man für die Binnenschifffahrt benötigt", erklärt Sascha Maier vom BUND-Landesvorstand. Er bezeichnet das Argument des Eisbrechereinsatzes als "vorgeschoben, um einen verdeckten Ausbau für die Güterschifffahrt zu ermöglichen" und fordert, den Ausbau des Stroms zu verhindern, um Naturschutzziele nicht zu gefährden. Konkret kritisiert der BUND die Erneuerung von knapp 500 Buhnen am deutschen Ufer ohne die Beteiligung der Umweltverbände.

Auch die Frankfurter Grünen beteiligten sich am Protest. "In unserem gemeinsamen Tourismuskonzept haben wir die Förderung des Natur- und Aktivtourismus beschlossen. Mit einer Oder als Transportweg wäre das schwer zu erreichen", betonte Sprecherin Alena Karaschinski. "Wir haben in den letzten Jahren so viele Phasen mit Niedrigwasser gesehen, wo auch ein Ausbau die Oder nicht schiffbar gemacht hätte", ergänzte die Grünen-Stadtverordnete Sahra Damus.

Die IHK Ostbrandenburg dagegen forderte am Dienstag, die Pläne zügig umzusetzen. Wasserbauwerke wie Buhnen hielten die Oder seit über einem Jahrhundert in ihrem Flussbett. Ohne Regulierung wäre der Hochwasserschutz nicht gewährleistet. "Die Oder würde versanden und mäandern. Der Siedlungsraum Oderbruch wäre in kürzester Zeit gefährdet." Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen entsprechen laut IHK zudem "den Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und damit höchsten Umweltstandards".