C-Jugend spielt auch für Zuschauer

Sechs Frankfurter Nachwuchsmannschaften haben sich in diesem Jahr für das Finale im Handball-Kreispokal qualifiziert. Vier der insgesamt sechs Finals werden unter Federführung des Handball Sport Vereins Frankfurt am Sonnabend ab 10 Uhr in der Halle an der Sabinusstraße ausgetragen. Mit dabei ist die männliche C-Jugend des HSC 2000.

Trainer Mirko Zibell und Betreuer Torsten Wilke haben nur eine Erwartung: "Die Jungs sollen ein richtig gutes Spiel zeigen, ihre beste Leistung abrufen, Spaß haben. Wir haben die Hoffnung, dass sie das schaffen, wollen aber keinen Druck aufbauen", so Mirko Zibell.

Jakub Slawinski geht da kämpferischer heran. "Der Sieg soll es schon sein und ein gutes Spiel, damit die Zuschauer zufrieden sind", formuliert der 14-jährige Rechtsaußen, der seit fünf Jahren Handball spielt, seinen Anspruch. In dem steht ihm Max Walter (13), sein Pendant auf der linken Seite, nicht nach: "Ein gutes Spiel zu zeigen, heißt für mich, Fehler beim Fangen und Werfen wegzulassen. Da passierten uns in der Liga gegen Friedland zu viele." Damals hatte der HSC mit 25:26 das Nachsehen. Die Jungs aus Frankfurt, Slubice und Biegen haben in der Meisterschaft der Kreisliga D bisher eine sehr gute Serie hinter sich und führen als deckungsstärkste Mannschaft die Tabelle an, knapp dahinter folgen SV Jahn Bad Freienwalde und punktgleich die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf und Rot-Weiß Friedland. Auf die Friedländer, bis vor einer Woche mit an der Spitze, treffen die Frankfurter am Sonnabend im Finale um den Kreispokal. Auf dem Weg dorthin gewannen sie das Viertel- und Halbfinale sicher.

Mit diesen Ergebnissen gerechnet hat das Trainer-Duo nicht, betont Torsten Wilke und verweist auf die Ausgangssituation. "Wir haben die 16 Jungs erst nach dem Sommer übernommen. Ich kam mit meinem Sohn aus der D-Jugend hoch, Mirko Zibell hatte die B-Jugend abgegeben. Die Mannschaft wurde neu aufgestellt." Drei Jahrgänge (2002 bis 2004) mussten aufeinander abgestimmt werden. Und die überraschten mit ihrem Kampfgeist, wie sie füreinander spielen und einstehen, auch nach einer Niederlage, die immer eine der Mannschaft, nicht die eines Einzelnen sei. Oder wie es Jakub formuliert: "Wir meckern nicht übereinander."

Inzwischen spiele die C-Jugend des HSC "schnellen und schönen Handball. Die Jungs haben einen Blick für den besser positionierten Spieler, der nach Zuwurf erfolgreich abschließen kann. Und in der Abwehr springen sie auch füreinander ein", so Torsten Wilke. Paul Haustein hätte im Angriff und in der Verteidigung solch ein großes Gespür für die Situation. Max und Jakub seien als die stärkste Flügelzange im Team torgefährlich und erfolgreich. Gute Deckungsarbeit würden Boris Krstic und Eric Schlafke zeigen. Und im Tor stehe mit Jakub Krzyskow ein ganz starker Torwart, nennt der Betreuer Beispiele.

Wie über die gesamte Saison bleibt auch vor dem Pokalfinale die Trainingsbeteiligung hoch. In den derzeitigen Übungsstunden wird auf schnelles, dynamisches Umschaltspiel geachtet. Konterläufe auf Zeit, manche dauern nur drei Sekunden, der Wechsel in die Verteidigung und erneut in den Konter stehen an der Tagesordnung. Das bedarf großer Ballsicherheit und schult diese zugleich. Dabei haben die Jungs ihre Freude. Mit gleichem Elan gehen sie an das Athletiktraining. Situps, Liegestütze? Kein Problem. Selbst wenn die im Siebenmeter-Training auf verworfene Bälle fällig werden. "Die Jungs sind meine bisher jüngsten als Trainer und schon handballverrückt", leuchten die Augen von Mirko Zibell. Und man fragt sich, wer sich mehr auf das Pokalfinale freut.

Sporthalle Sabinusstraße, Sonnabend, 10 Uhr, weibliche E-Jugend HSV Frankfurt I - HSV II, 11.30 Uhr männl. D-Jugend Jahn Bad Freienwalde - Grünheider SV, 15 Uhr weibl. B-Jugend HSV Frankfurt - OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, 17 Uhr männl. C-Jugend HSC 2000 Frankfurt - Rot-Weiß Friedland. Die männliche E- (HSC 2000 - HSV Wildau) und weibliche D-Jugend (Wildau - Frankfurter HC) spielen in Wildau.