Modulbauten für die Jugendschule

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561425/

"Ein wichtiger Zwischenschritt ist getan", sagt Christian Grune von der Stiftung und meint, dass die Übertragung der Immobilie vom Verein Jugendschule an die Organisation weitgehend über die Bühne ist. Nach dem ziemlich euphorischen Start ist ihm aber mittlerweile auch klar geworden: "Große Aktionen dauern ein paar Jahre."

Immerhin sind inzwischen schon mehr als fünf Jahre Schüler mehr oder weniger regelmäßig auf dem Gelände aktiv, sind Dächer der Gebäude erneuert oder so weit ertüchtigt worden, dass die Bausubstanz keine größeren Schäden nimmt. Ursprüngliche Zeitpläne, dass nach zwei Jahren das erste Haus und innerhalb von drei bis fünf Jahren auch ein Zweites für die Nutzung hergerichtet sein könnten, sind allerdings ad acta gelegt.

Nichtsdestotrotz sind auf dem Gelände weiter Aktivitäten im Gange. Im vorigen Jahr war eine 60 Meter lange Wasserleitung von der Straße zur "Sommerküche", einem überdachten Platz neben dem einstigen Wirtschaftsgebäude, gebaut worden. Nach einer Winterpause waren gerade wieder Schüler aus Köpenick vor Ort. Eine Gruppe wolle noch vor Ostern mit Hilfe der Kommune Teile des Zauns an der Straße instand setzen, kündigt Grune an.

Im vergangenen Herbst habe es zudem Gespräche mit der Stadtverwaltung gegeben, bei denen über Alternativen zum Herrichten der Altgebäude geredet worden war. Zum Beispiel über eine Bebauung im oberen Teil des Geländes an der Straße. Modulbauten seien derzeit wahrscheinlich günstiger zu bekommen, als vorhandene Gebäude auf Vordermann zu bringen. "Es wird derzeit geprüft, was finanziell machbar ist", so der Stiftungsvorstand. Ins Auge gefasst seien einfache feste Behausungen, in denen Kinder und Jugendliche sowie Betreuende übernachten können, sowie stufenweiser Aufbau. Zunächst mit zwei Modulen für je acht bis zwölf Personen mit Gemeinschaftsraum, Küche und Bad. Bis zu acht könnten es am Ende sein und in einem "Jugenddorf" auch als Herberge dienen. Das Herrichten des Michaelshauses, des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes, bleibe ebenfalls eine Option, fügt Grune hinzu. Die Instandsetzung von Josefs- und Immaculatahaus ist nach jetzigen Planungen aber auf die Zeit nach 2022 vertagt.

Inhaltlich gehe es nach wie vor darum, in Strausberg eine "andere Art von Schule" zu etablieren. Etwa 20 bis 30 Schüler der 7. bis 9. Klassen sollen nach dem Konzept des Erdkinderplans von Maria Montessori hier leben und in der "schwierigen Periode der Reifezeit" vor allem durch praktische Tätigkeiten lernen. Und das abseits von ihrem gewohnten Umfeld. Alle Elemente der Rahmenpläne der entsprechenden Jahrgangsstufen fänden sich im Konzept wieder, hieß es. Entsprechende Weiterbildungen für Pädagogen seien angeschoben. Wenn die Zwölf- bis 15-Jährigen dann die Strausberger Phase hinter sich haben, beginne eine "Studienzeit", die Vorbereitung auf die Abschlüsse.