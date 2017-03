Anika Böttcher ist neue Bauhof-Chefin

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561426/

Den städtischen Freiraum ökonomisch und ökologisch nachhaltig zu bepflanzen, ist Anika Böttcher ein Anliegen. Einige Samenpäckchen liegen schon auf dem Tisch bereit: Sie will versuchen, beispielsweise Bienenweiden an Böschungen zu etablieren und dafür "nicht mehr so radikal zu mähen, dass der Sand durchkommt", sagt sie entschieden. Doch das muss auch mit Bedacht geschehen. "Es muss dann bewässert werden - und verkehrssicher sein."

Zurzeit sind es mit Anika Böttcher 15 Bauhofleute - neben einer Bürokraft, einer Mitarbeiterin, die auch Außendienst macht, sowie der Chefin selbst ausschließlich Männer. Das stört die 34-Jährige überhaupt nicht. "Seit ich mit 16 in diesen Beruf ging, habe ich immer mit mehr Männern als Frauen zusammengearbeitet", sagt sie und scheint freundlich-entschlossen, sich notfalls auch mal durchzusetzen. Sie kann mehr, als Blümchen auf Kreisverkehre zu pflanzen - aber das kann sie eben auch. "Und ich werde auch mit rausfahren und pflanzen", kündigt sie an. Es klingt wie eine Hoffnung. Denn die Verwaltungsarbeit und jede Menge täglicher Anrufe halten sie auch oft im Büro fest. Das kann ein beschädigtes oder umgefahrenes Schild betreffen und der Schaden muss dann schnell behoben werden. Der Abriss des alten Arbeitslehrezentrums auf dem Gelände und der Lagerhallenneubau stehen bevor; auch darauf wird sie ein Auge haben.

Anika Böttcher ist gebürtige Hohen Neuendorferin und heute mit ihrer Familie in Oranienburg zu Hause. Ihr beruflicher Weg führte sie mit 16 Jahren zunächst nach Pankow, wo sie eine Ausbildung für Garten- und Landschaftsbau absolvierte. Beim Bezirksamt blieb sie anschließend als Gärtnerin. Auf dem zweiten Bildungsweg machte sie das Abitur und schloss ein Studium für Gartenbau mit dem Master of Engineering. Im März 2016 wechselte Anika Böttcher nach Hohen Neuendorf zum Bauhof und arbeitete so noch einige Monate mit Ronald Baumgarten zusammen, bevor er in den Ruhestand ging. Dann kam gleich die erste Bewährungsprobe mit Winterdienst, Silvester und Sturmschäden. "Da dachte ich schon, ich krieg das Stadtbild nicht mehr hin", sagt sie. Diese Befürchtung hat sie inzwischen nicht mehr. Kommunale Plätze ansprechend zu gestalten, hat sie sich vorgenommen. Auch die Erneuerung des Stadtmobiliars gehört dazu. "Wir werden über die Aufgaben, die der Bauhof künftig übernehmen soll, diskutieren müssen", sagt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) mit Blick auf die Straßenreinigungs- und -gebührensatzung. Er bezeichnet Anika Böttcher als eine "Idealbesetzung" im Bauhof. Er traut ihr zu, dass sie eigene Ideen entwickeln und umsetzen kann. "Unser Ziel ist es ja, Hohen Neuendorf attraktiver und schöner zu machen", so Apelt. Dazu gehöre, die Grünflächen nachhaltig aufzuwerten. "Frau Böttcher ist agil, jung und dafür genau die richtige Person."