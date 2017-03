Bauchtanz, Messerwerfen und neue Pferdedressur

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Heute, 16 Uhr, lädt der Zirkus Samadhi nach seiner Winterpause in Sabrodt zu seiner ersten Vorstellung auf den Beeskower Bertholdplatz ein.

Neu in der Manege ist eine Kautschuk-Darbietung mit der neun Jahre alten Jolina Ortmann. Aufgefrischt wurde die Pferdedressur. Wie im letzten Jahr, sind wieder Feuerspucker, die Taubenrevue, die mexikanische Messerwerfershow und eine Lichtershow mit leuchtenden Pois zu sehen. Das jüngste Mitglied des Zirkusfamilie zeigt sich als Clown Peppina in der Manege. Sie ist erst sechs Jahre alt. Shirley Ortmann (17) zeigt eine Hula-Hoop-Darbietung, einen Bauchtanz und ist bei der Messershow dabei.

Bei den Tieren gibt es bald Nachwuchs: Die Schottische Hochlandkuh wird in etwa zwei Wochen ein Baby zur Welt bringen.

Die Zirkusvorführungen werden vom 23. März bis zum 1. April in Beeskow jeweils 16 Uhr gezeigt. Am 2. April, dem letzten Vorstellungstag, ist um 11 Uhr Beginn. Von Montag bis Mittwoch ist Ruhetag. Donnerstags ist der große Familientag, da bezahlen Erwachsene soviel wie Kinder. Am 2. April ist Papatag mit freiem Eintritt für alle Papas, die mit einem Kind kommen.