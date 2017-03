Mario Stärck ist nun Trainerlehrwart

artikel-ansicht/dg/0/

Prignitz/Ruppin (MZV) Der Fußballkreis hat mit Mario Stärck einen neuen Trainerlehrwart. Er übernimmt die Nachfolge von André Stolzenburg. "Der Bedarf nach Ausbildung ist akut vorhanden", so Stärck. Schon jetzt meldete ein Dutzend Sportler Interesse an, eine Lizenz im Fußballkreis zu erwerben. Mehr als ein Jahr lang lag die Ausbildung auf Eis. Der nächste Kurs beginnt im April. Mario Stärck betritt Neuland.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561431/

Er hat als B-Lizenzinhaber die Lehr-Qualifikation, doch leitet er erstmals einen Kurs an. "Wir wollen vermeiden, dass unsere Übungsleiter weite Wege in Kauf nehmen müssen. Nun bekommen sie die Ausbildung wieder vor der Tür." Auf seinen Mehraufwand reagierte der Tausendsassa bereits: "Wir haben umgeschichtet bei den A-Junioren. Daniel Schrumpf, ebenfalls einer mit B-Lizenz und ein sehr Guter, übernimmt das Freitagtraining, wenn ich beim Lizenzkurs bin." Schrumpf kam im vorigen Sommer von Nordhausen zum MSV und führt mit Stärck die Landesklasse-Elf. Zudem ist der 48-Jährige Vorstandsmitglied beim FSV Rheinsberg. Sein Ehrenamt bei Blau-Weiß "ist ebenso überschaubar", sagte er. "Es liegt mir sehr am Herzen, dass die Trainerausbildung nicht einschläft."