Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Karfreitag, dem 14. April, wird das Ausflugsschiff Zefir die diesjährige Saison für die Rundfahrten auf der Oder in Krosno Odrzanskie eröffnen. Nach Ostern fährt das Schiff bis Frankfurt und wird für mehrere Tage von den Anlegern Frankfurt (Oder) und Slubice Rundfahrten anbieten.

Am 25. April startet um 10 Uhr die etwa fünfstündige Überfahrt von Slubice nach Eisenhüttenstadt, teilt das Rathaus der Stahlstadt mit. Nachdem die Zefir am Bollwerk angelegt hat, ist die erste Rundfahrt bereits um 18 Uhr ab Eisenhüttenstadt geplant. Drei weitere Touren um 12, 15 und 18 Uhr sind für den folgenden Tag vorgesehen, bevor sich das Schiff am 27. April nach Polen in Bewegung setzt. Die Reisedauer beträgt rund 4,5 Stunden. Ab Krosno Odrzanskie bestehen Möglichkeiten der Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gubin und weiter nach Eisenhüttenstadt.

Auch in den kommenden Monaten bis einschließlich Oktober macht die Zefir für jeweils einen Tag oder aber zwei Tage am Bollwerk fest und lädt zu Ausflügen ein. "Erstmals besteht zum diesjährigen Stadtfest auch die Möglichkeit Rundfahrten auf der Zefir zu buchen", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Eisenhüttenstadt. Absagen durch Schlechtwetter, Niedrig- oder Hochwasser bzw. Planänderungen bleiben vorbehalten.

Zusätzliche Charterfahrten können außerhalb der planmäßigen Fahrzeiten von Montag bis Sonnabend unter einer polnischen Telefonnummer vereinbart werden.

Tel. 0048 531013193