Im Dok-Zentrum verschmelzen Livemusik und Kunstwerke

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Die "Schlaglichter' werfen noch einmal Schlaglichter." So fasst Kathrin Verzino vom Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus die experimentelle Veranstaltung an diesem Sonnabend im Eisenhüttenstädter Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR zusammen. Dort treten ausgestellte Kunstwerke unter dem Titel "Kunst.Klang" in einen Dialog mit zeitgenössischer Kultur.

"Die Idee dazu hatten zwei Musiker am Staatstheater Cottbus", erzählt Kathrin Verzino. "Die blicken mit weitem Horizont auf die Welt." Und als das Konzept für die dreiteilige Ausstellung "Schlaglichter" stand, die in Cottbus, Eisenhüttenstadt und Frankfurt zeitlich parallel läuft, da hätten die Musiker vorgeschlagen, an allen drei Orten auch Musik zu machen. "Allerdings war von Anfang an klar, dass die jeweiligen Ausstellungsräume nicht einfach zu Konzertorten werden sollten. Vielmehr soll es eine Verbindung zwischen den Kunstwerken und den Musikstücken geben."

Natürlich mussten die Kompositionen so auch inhaltlich angepasst werden auf das, was in der Ausstellung zu sehen ist. Deshalb haben sich die Musiker vorher mit dem jeweiligen Kurator ausgetauscht. Im Falle des Dok-Zentrums in Eisenhüttenstadt, in dem Werke aus dem Kunstarchiv in Beeskow gezeigt werden, war Herbert Schirmer der kunsthistorische Berater der Musiker.

Zu hören sein wird am Sonnabend unter anderem das "Präludium und Fuge über B-A-C-H für Streichtrio" von Hanns Eisler (1898-1962). Schließlich gibt es auch eine Eisler-Büste in der Ausstellung. Bei den anderen sechs Stücken besteht keine direkte Verbindung zu den Kunstwerken. Aber der Zusammenhang werde sichtbar, verspricht Kathrin Verzino. Konstanze Schröder (Violine), Betina Müller (Viola) und Nikola Götzinger (Violoncello) - alle langjährige Mitglieder des Orchesters des Staatstheaters Cottbus - werden beispielsweise auch Udo Zimmermann (*1943), Reiner Bredemeyer (1929 -1995) sowie Bernd Weinreich (*1948) spielen. Allerdings erklingen nicht alle Stücke nacheinander - wie bei einem klassischen Konzert, sondern nach einer Eröffnung im Foyer des Dok-Zentrums spielen die drei ihre Musik immer abwechselnd zu der Erläuterung eines Kunstwerkes durch Herbert Schirmer. Insgesamt soll das "Experiment", wie Kathrin Verzino es nennt, maximal 90 Minuten dauern.

Unterstützt wird die Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n) in drei Teilen", die bis 17. April in den drei Städten zu sehen ist, von der Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit den Sparkassen Spree-Neiße und Oder-Spree.

"Kunst.Klang": Sonnabend, 15 Uhr, Dok-Zentrum