Treffen der Löschzüge aus der Region

Löwenberg (GZ) Sonnabend noch nichts vor? Na dann raus nach Löwenberg. Die Firma Kraftfahrzeuge, Fertigung und Landmaschinen (KFL) Löwenberg öffnet am Sonnabend die Tore zum Gartenland an der Eberswalder Straße. Von 10 bis 16 Uhr können sich kleine und große Technik-Fans auf dem Gelände umsehen und erfahren, was die Arbeit im Garten erleichtert. Ob Rasenmäher, Kleintraktor oder Häckselmaschine, die Maschinen und Gerätschaften können nicht nur bestaunt werden, wer will, kann sich natürlich auch auf einen Traktor setzen, um das Fahrgefühl zu erleben. In einer extra eingerichteten Schau für Landwirte in der Tierhaltung werden zudem modernste Stallausrüstungen vorgestellt.