Gosling dachte bei Oscar-Panne an medizinischen Notfall

«Ich habe die panische Reaktion im Publikum gesehen und dann Menschen, die mit Headsets umherliefen. Ich dachte, es sei jemand verletzt», sagte der kanadische Schauspieler am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Konferenz in Las Vegas. «Ich hatte im Kopf dieses Worst-Case-Szenario und dachte an eine medizinische Lage. Aber dann hörte ich, dass 'Moonlight' gewonnen hat. Ich war so erleichtert, dass ich anfing zu lachen.»

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung war zunächst fälschlicherweise das Musical «La La Land» als bester Film verkündet worden. Als sich die Macher auf der Bühne bedankten, klärte sich der Irrtum auf und das Drama «Moonlight» bekam den Preis. Er habe sich sehr für die Macher des Films gefreut, sagte Gosling.