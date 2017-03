Sperrungen und Lärmbelastung

artikel-ansicht/dg/0/

Betroffen von einer Baumaßnahme: Der Bahnübergang in Wellmitz wird in den nächsten Tagen vorübergehend gesperrt.

Auf dem Streckenabschnitt Neuzelle-Wellmitz werden vorübergehend folgende Bahnübergänge für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ab Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 5.45 Uhr, sind der Neuzeller Bahnhof sowie der Wiesenweg und die Kirchstraße in Neuzelle und Lawitz betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrs- und Leiteinrichtungen Cottbus GmbH.

Von Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 5.45 Uhr, geht dann nichts mehr am Bahnhof Wellmitz.

Von Montag, 8 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, wird im Gleisbereich am Neuzeller Wiesenweg gearbeitet. Zudem gibt es am Montag bis 18 Uhr eine halbseitige Sperrung an der Straße der Einheit in Wellmitz.

Vom 28. März, 8 Uhr, bis 29. März, 7 Uhr, sind Sperrungen für den Bahnübergang bei Lawitz und in der Neuzeller Kirchstraße angekündigt.

Und vom 31. März, 20 Uhr, bis 1. April, 6 Uhr, sind erneut die Gleise am Neuzeller Wiesenweg, an der Kirchstraße und erneut bei Lawitz betroffen.

Auch in Eisenhüttenstadt werden die Arbeiten zu spüren oder vielmehr zu hören sein. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die DB Netz AG die Genehmigung zu nächtlichen Instandhaltungsarbeiten erhalten hat. Betroffen sind im Bereich Eisenhüttenstadt entlang der Gubener Straße die Nächte von Freitag bis Sonntag sowie vom 31. März bis 2. April.

"Die Anwohner werden um Verständnis gebeten, da diese Maßnahmen einer zweijährigen Einplanung bei dem Baufahrplan der DB Netz AG unterliegen und jetzt planmäßig ausgeführt werden müssen", heißt es aus dem Rathaus. Anwohnerinformationen gebe ein Mitarbeiter der DB Netz AG oder dessen Beauftragter, der immer auf der Baustelle sein werde.