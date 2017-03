Früherer Borgsdorfer Michael Hartmann nun Fußball-Lehrer

artikel-ansicht/dg/0/

Er ist durch und durch Fußballer, und in dem zehnmonatigen Lehrgang drehte sich logischerweise auch alles um das runde Leder. Und doch bedeutete der Erwerb der höchsten Trainer-Lizenz eine große Umstellung für Michael Hartmann. "Ein normaler Tagesablauf hat nicht mehr stattgefunden", berichtet der U-19-Coach von Hertha BSC. "Der Reisestress war schon sehr groß. Jetzt freue ich mich darauf, bei der Hertha wieder meine Aufgabe richtig anzunehmen. Meine Familie musste zuletzt auch sehr viel auf mich verzichten."

Anfang der 90er Jahre schnürte Hartmann im Jugendbereich die Töppen für Stahl Hennigsdorf und den FSV Borgsdorf. Was folgte, war eine großartige Karriere im Profi-Fußball mit unter anderem 167Erstliga-, 120 Zweitliga- sowie fünf Länderspielen. Nun hat er als Trainer die Grundlage geschaffen, einen ähnlich steilen Weg einschlagen zu können. Die Antworten auf die Fragen, wann und ob er jemals bei einem Fußball-Bundesligisten anheuern wird, lässt Michael Hartmann bewusst offen. "Da, wo ich jetzt bin, fühle ich mich sehr wohl. Es macht mir Spaß, junge Spieler zu entwickeln", betont er.

Wer mit ihm spricht, dem wird schnell klar, dass seine große Leidenschaft die Jugend ist. Selbst die jungen Talente aus Oberhavel vergisst er dabei nicht. So lud er zu Beginn der laufenden Bundesliga-Saison die F-Junioren des Oranienburger FC Eintracht mit ihrem Trainer Christian Lochow nach Berlin ein. "Ich habe ihnen dann unter anderem unsere Akademie gezeigt", erzählt Hartmann.

Bisher habe er keine Ansprüche gestellt, einmal etwas anderes als den Hertha-Nachwuchs betreuen zu wollen. "Man beschäftigt sich ja auch erst damit, wenn eine Anfrage da ist", meint der Ex-Profi. Wie es im Optimalfall jedoch funktionieren kann, zeigt das Beispiel Pal Dardai. Der betreute die U15 von Hertha BSC und wurde dann zum Chef-Coach der Bundesliga-Mannschaft befördert. Mittlerweile sind es 69 Spiele, in denen Dardai den Bundesligisten an der Seitenlinie betreute.

Dass auch er einen ähnlichen Weg gehen könnte, will Michael Hartmann natürlich nicht ausschließen. Doch will er über die Entwicklung seiner Laufbahn auf der Trainerbank überhaupt nicht spekulieren. Der 42-Jährige steckt sich bewusst keine Etappenziele. "Es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen muss, ob ich noch einmal in das große Haifischbecken Fußball möchte. Denn so, wie ich es als Spieler kennengelernt habe, weiß ich nicht, ob ich das noch einmal will."

So lässt Hartmann erst einmal das nachwirken, was er in den zurückliegenden Wochen und Monaten an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef erlebt hat. Denn ganz ist das Projekt Fußball-Lehrer-Lizenz dann doch noch nicht abgeschlossen. Auch wenn er bereits das Zertifikat zur bestandenen Prüfung in den Händen hält, weiß er "noch nicht, wie die Gesamtnote aussieht. Die ist für mich aber auch nicht so entscheidend."