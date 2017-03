Enkelin Anna als Vorbild

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Gertrud Zucker hat erneut ein Kinderbuch illustriert. Dabei arbeitete die Bad Saarowerin mit einer 104 Jahre alten Autorin zusammen. Etwa 50 Zeichnungen fertigte sie für das Werk an. Erschienen ist es in einem kleinen Verlag aus Möllendorf bei Storkow.

Bevor ein Buch schließlich erscheint und im Handel erhältlich ist, gibt es oft einen gehörigen Vorlauf. Bereits ein Jahr her ist es, dass Gertrud Zucker sich an ihrem Schreibtisch in ihrem Haus in Bad Saarow an die Arbeit machte. "Anfang 2016 habe ich die Zeichnungen angefertigt", erzählt die 81-Jährige, "und zwar in fliegender Eile". Dieser Zeitdruck, den sie sich damals machte, hatte einen ganz speziellen Grund.

Denn die Geschichte, die sie illustrieren wollte, ist verfasst von Ingeborg Rapoport aus Berlin. Die Kinderärztin erlangte weltweit Bekanntheit, als sie im Alter von 102 Jahren als ältester Mensch der Welt ein Promotionsverfahren abschloss. Mittlerweile ist sie 104. "Leider geht es ihr mittlerweile nicht mehr so gut, und das Buch sollte unbedingt noch zu ihren Lebzeiten fertig werden", sagt Gertrud Zucker.

"Eselsohren. Ein Lesebuch weint" handelt von einem Buch, das weint, weil viele seiner Seiten umgeknickt wurden. Daraufhin überlegen die Geschwister Joshi und Jam, wie sie Bücher künftig besser behandeln könnten - was gar nicht so einfach ist. Gertrud Zucker zeichnete nicht nur den Jungen und das Mädchen, sondern auch unzählige andere Figuren, die in der Handlung auftauchen - Tiere, aber auch eine freundliche Oma, eine Verkäuferin, einen dünnen Geschäftsführer und einen dicken Unternehmer.

Die Illustratorin, die bekannt wurde durch Bücher wie "Ilse Bilse", "Vom Riesen Timpetu" und "Das Schulgespenst", arbeitete wieder wie von ihr gewohnt mit Feder und Aquarelltechnik. Vorgezeichnet wird dabei nie, und dennoch kommt es nur selten vor, dass sie noch einmal neu beginnen muss. "Es hat Spaß gemacht. Nach ein paar Wochen war ich fertig", erzählt sie. Für das Mädchen Jam, in der Geschichte fünf Jahre alt, nahm sie dabei ihre gleichaltrige jüngste Enkeltocher Anna, die in Moskau lebt, als Vorbild. "Auch das Aussehen aller anderen Figuren habe ich mir selber ausgedacht. Aber natürlich habe ich mich mit dem Inhalt der Geschichte vorher vertraut gemacht." So war ihr durch den Text vorgegeben, dass der Geschäftsführer groß und schlank sein musste. Der Unternehmer hingegen ist beleibt und raucht Zigarre.

Erschienen ist das 75-seitige Buch Ende Februar im Verlag Edition Märkische Lebensart in Möllendorf bei Storkow. "Einige Fans haben mich seitdem schon angerufen, nachdem sie von der Veröffentlichung erfahren hatten", erzählt Gertrud Zucker. Geeignet ist die Geschichte ihrer Einschätzung nach für Kinder ab etwa acht Jahren.

Auch der Autorin Ingeborg Rapoport, mit der Gertrud Zucker seit langem über ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann Gerd und Kontakte unter Medizinern bekannt ist, hat sie ihre Zeichnungen natürlich gezeigt. "Ich habe mich mit ihr getroffen", berichtet Gertrud Zucker. "Aber leider sieht sie seit einiger Zeit sehr schlecht, und so konnte sie meine Bilder nicht mehr richtig erkennen. Aber sie hat sich gefreut."

Ingeborg Rapoport/Gertrud Zucker, Eselsohren. Ein Lesebuch weint, Edition Märkische Lebensart, 14,95 Euro