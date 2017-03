Nationalistischer Schulbetreiber belastet Japans Regierungschef Abe

artikel-ansicht/dg/0/

Tokio (dpa) Ein Skandal um einen ultranationalistischen Schulbetreiber bringt den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Bedrängnis. Der Schulbetreiber Yasunori Kagoike erklärte am Donnerstag, Abe habe ihm über seine Frau Akie eine Spende von einer Million Yen (etwa 8300 Euro) in einem Briefumschlag zukommen lassen. Ein Regierungssprecher wies dies zurück.